Un tanto de Kylian Mbappé en el minuto 80 dio el triunfo al Real Madrid ante el Getafe en el Coliseum en la novena jornada de LaLiga, segundos después de que el equipo de José Bordalás se quedara en inferioridad numérica por una tarjeta roja directa a Nyom.
El Real Madrid llega al clásico con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona, al que se enfrenta en el Santiago Bernabéu en la décima jornada, tras un partido en el que tuvo que trabajar el triunfo para superar el buen trabajo defensivo del Getafe.
Una falta de Nyom, que llevaba 45 segundos en el campo, para frenar un contragolpe de Vinícius fue castigado con roja y se convirtió en una acción decisiva en un partido que decidió Mbappé con su décimo tanto en LaLiga. El Getafe pudo empatar en el minuto 96 en su único disparo a puerta, en un remate de Kamara que salvó Courtois.
Las mejores fotos del Getafe-Real Madrid
