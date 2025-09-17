Las mejores fotos del Mundial de atletismo | Día 4

El regreso de la venezolana Yulimar Rojas en triple salto tras dos años sin competir debido a una lesión fue una de los grandes momentos de la cuarta jornada de los Mundiales de atletismo de Tokio, en los que también brillaron con sus vibrantes victorias la keniana Faith Kipyegon en los 1.500 metros y el estadounidense Cordell Tinch en los 110 vallas.