Las mejores fotos del Rally Dakar | Quinta etapa

La doble jornada maratón concluyó este jueves con la quinta etapa en Hail, tras 371 kilómetros de especial, en la que lograron victorias parciales el estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing) en coches y el argentino Luciano Benavides en motos (Red Bull KTM) que ha dejado como líderes al sudafricano Henk Lategan (Totota Gazoo Racing W2RC) y al australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM).
Guthrie celebró su victoria parcial tras verse beneficiado de una sanción de un minuto y diez segundos impuesta al español Nani Roma (Ford Racing), que había sido el más rápido esta jornada con cuatro segundos de ventaja sobre su compañero tras un tremendo 'esprint' en los últimos kilómetros.
El piloto catalán perdió ese primer puesto, que le hubiera supuesto su decimocuarta victoria de etapa en coches (tiene también 13 en motos) y se tuvo que conformar con el segundo a 1:06.
