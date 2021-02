El Xerez CD sufre una nueva derrota, esta vez ante el Peñarroya (76-63)

El Xerez Club Deportivo de Baloncesto continúa con una infructuosa mejoría que debe convertirse en definitiva en sus tres próximos partidos frente al Portuense, Betis y San Fernando. En esta ocasión, el partido disputado este pasado sábado en tierras cordobesas deparó una nueva derrota del cuadro xerecista aunque con momentos de buen baloncesto tanto en defensa como en ataque. Finalmente, en dos minutos finales de desacierto del Xerez y máxima eficacia de Peñarroya, decantaron el marcador de manera clara pese a que los xerecistas tuvieron bola para ponerse a cinco puntos de los locales a falta de 1:09 para el final.

El equipo xerecista notó la baja, por motivos laborales, de Abraham Silva cuyos minutos en pista son de vital importancia para las rotaciones del cuadro xerecista. Además, no pudo contar con la presencia de Manu Pérez Bordoy.

El primer cuarto estuvo marcado por los ocho triples anotados por equipo local con un Luis Rodríguez que anotó cinco consecutivos dejando un contundente 20 a 6 en los primeros cinco minutos de partido para un parcial de 26 a 15 al finalizar el primer cuarto. La leve reacción xerecista de los segundos cinco minutos se intensificó en el segundo cuarto. Los ajustes defensivos permitieron secar la eficacia de triples de Peñarroya, llevándose el parcial el equipo xerecista por 10 a 18, llegándose al descanso tres abajo (36-33).

En el tercer cuarto continuó la reacción del Xerez Club Deportivo, que llegó a ponerse por delante en el marcador 38 a 43, pero dos minutos finales malos devolvieron la ventaja a Peñarroya, que se llevó el tercer cuarto (56-48) despertando su acierto triplista. La tónica continuo igual en el último cuarto con un Peñarroya que alcanzaba la máxima diferencia de 11 puntos (64 a 53) a mediación del cuarto. La reacción xerecista le hizo luchar para ponerse cinco abajo con 70 a 63 en el marcador y bola xerecista, pero tres fallos consecutivos en ataque sentenciaron el partido para los locales que se llevaron la victoria.

El técnico, satisfecho a medias

Fernando Roldán, técnico xerecista, comentaba tras el partido que “el inicio espectacular de Luis Rodríguez nos hizo tener que remar a contracorriente todo el partido y ya en los momentos finales daba igual perder de 5 que de 10, así que decidimos arriesgar. Por un lado he salido contento por la mejoría, pero cuando perdemos, el enfado no se quita hasta que empezamos la semana de entrenamientos y puedo trabajar sobre los errores y mejorías que necesitamos”.

El técnico es optimista porque “hemos mejorado muchas facetas de nuestro juego, pero nos sigue faltando la más importante, que es la anotación de grupo, no me refiero a que un jugador meta más o menos puntos, me refiero a esas canastas que realmente las consigue el equipo, mediante asistencias y generando espacios, ahí están los 20 puntos que nos están faltando para ganar los partidos”.

El próximo encuentro es definitivo para las aspiraciones xerecistas de permanencia ya que recibirá en el Ruiz Mateos al único equipo al que ha logrado vencer en la primera vuelta. El partido frente a la Gymnástica portuense se disputará el sábado a las 19.30 horas. “Haberles ganado en la ida no es ninguna garantía, tenemos que salir concentrados y dándoles el respeto que se merecen. Claro está que si mantenemos la progresión de mejora, tenemos muchas posibilidades de ganarles y seguir por encima en la clasificación”, ha sentenciado Roldán.