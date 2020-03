Nueve nadadores del Jerez Natación Máster están plantando cara al coronavirus COVID-19 en primera línea; profesionales de la sanidad, han tenido que dejar la piscina -como otros deportistas sus entrenamientos- y desde sus puestos de trabajo están a pleno rendimiento centrados exclusivamente en luchar contra la pandemia que mantiene al país en estado de alarma.

Las médicas Rocío Otero y Sara Suárez, las enfermeras Natalia Martín y Patricia Marín, el celador Jesús Villegas y los militares Alicia Moreno, Miguel Cordón y Vicente Bravo -capitanes enfermeros del Ejército de Tierra- y Alejandro Balongo, médico del Ejército de Tierra, son, estos días más que nunca, los héroes del Jerez Natación Máster.

Capitán Enfermero destinado en el batallón de zapadores de la Brigada Extremadura 11, Miguel Cordón es nadador del Jerez Máster desde 2014: "Empecé en el CN Badajoz y la natación ha sido más que un hobby, desde que tenía 10 años ha sido mi deporte favorito y principal. Luego, con los estudios en la Universidad estuve varios años sin tocar agua. Varios nadadores extremeños competían en máster, y como Luismi (Luis Miguel Sánchez, técnico del Jerez Máster) estudió la carrera en Cáceres, conocía a mucha gente del mundillo de la natación en Extremadura. En esa época no había sección máster en Badajoz y Luismi enganchó a mucha gente de Extremadura, y por el boca a boca, los nadadores extremeños que estaban en el Jerez me convencieron, me 'engañaron', en especial Beatriz Pérez, referente de la natación máster nacional, y encantado, porque te hacen sentir un jerezano más".

Y añade que "es un club impresionante. Es un equipo campeón; la natación máster está vista desde un prisma amateur, un hobby, una forma de mantenerte saludable y bien, pero ir a competir luchando por campeonatos de España es una motivación brutal. Entonces, ver el ambiente que genera el club y la unión de todos por esos objetivos te hace vivirlo intensamente".

Con el estado de alarma desde hace un par de semanas, Cordón todavía no echa de menos el agua: "No tengo 'mono' pero como sabemos lo que va a suceder ya te pones en lo peor, ¿cuándo volveremos al agua? El sábado 14 teníamos una jornada de Liga en Badajoz, que se suspendió, y el gran objetivo de la temporada de invierno era el Campeonato de España en Barcelona, íbamos con un equipo muy potente y se nos ha fastidiado. Aparte, los que somos de fuera de Jerez tenemos muchas ganas de que lleguen esos campeonatos porque son las ocasiones en las que coincidimos todos".

Y es que la plantilla del Jerez Máster comprende nadadores de toda España, "gente muy, muy buena, y gente que ha ido a hablar con los técnicos porque quería fichar por el Jerez porque quiere estar en un equipo campeón y luchar por objetivos colectivos, y ve que esto es una familia, te conocen y es distinto a clubes en los que los nadadores no tienen mucha relación entre ellos, nadan y ya está. Y como el Jerez va por ahí, es una familia, todos los competidores ven ese ambiente que genera el club, son los fichajes que los técnicos están siempre con la cuchara y se los traen".

Ahora, sin natación y con el coronavirus, el día a día de Miguel Cordón es diferente al de la mayoría de españoles: "Estamos dando el apoyo sanitario necesario en Badajoz y también en Cáceres cuando se necesita" y expectantes por si se les activa en cualquier momento: "Lo que queremos es ayudar. Es muy bonito todo lo que se ha generado con los aplausos pero es nuestro trabajo, y se trata de una vocación, lo hacemos gustosamente".

Con el riesgo de contagio, Cordón subraya que "respeto hay, por supuesto, pero miedo no. Hay que coger el toro por los cuernos, si tuviéramos miedo no iríamos ni a Afganistán ni a Iraq ni a ningún sitio. Piensas que puedes ser útil de alguna manera y ayudar en lo posible a la sociedad. Miedo no, respeto sí. Por hacer un símil, ahora nos toca competir no en el agua sino contra este virus, hay que ayudar todo lo posible".

Y mientras, el contacto con el Jerez Máster no se pierde sino todo lo contrario: "Estamos más en contacto que nunca, tenemos varios grupos y eso está echando humo siempre. Nos animamos entre nosotros: tenemos una compañera, Lola Martínez, que tiene varios récords de España, es Cristiano Ronaldo o Messi en nadadora, y nos manda vídeos prácticamente todos los días de rutinas de entrenamiento en seco, y así vamos".

Así que si esto acaba y se reanudan las competiciones, el Campeonato de España previsto para el verano va a ser especial: "El abrazo de equipo que nos demos va a ser lo más bonito de la competición en la que estemos juntos. Y compartir, Jerez no solo es la piscina, es el segundo tiempo y reírnos, eso será lo más bonito, ver a tu gente, porque esa motivación va a superar cualquier hándicap".