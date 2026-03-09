Nuevo episodio de violencia contra un árbitro en Jerez

Nuevo episodio de violencia contra el colectivo arbitral en Jerez. Este fin de semana, durante un partido de categoría alevín (niños de 10 y 11 años) entre el Xerez CD y el Xerez DFC que se disputaba en las instalaciones de La Granja, el padre de un futbolista del club que actuaba como local saltaba al terreno de juego agredía al colegiado del encuentro, motivo por el que el partido quedó suspendido. Así lo explicaba el delegado en Cádiz de la Federación Andaluza de Fútbl, José Antonio Neva, en los micrófonos de Radio Jerez, que lamentaba los hechos.

El árbitro en cuestión procedió a llamar a las fuerzas del orden público tras la agresión sufrida y posteriormente acudió a la Policía para presentar denuncia.

Posteriormente, la Federación Andaluza de Fútbol ha emitido un comunicado condenando los hechos: "Ante los últimos casos de violencia ocurridos, recientemente, a árbitros de fútbol y fútbol sala, la RFAF quiere manifestar lo siguiente: