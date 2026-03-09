Nuevo episodio de violencia contra un árbitro en Jerez
La RFAF condena la agresión al colegiado por parte del padre de un futbolista alevín en un partido en La Granja
Brillante actuación del Jerez Natación Máster en el Campeonato de España de Larga Distancia
Nuevo episodio de violencia contra el colectivo arbitral en Jerez. Este fin de semana, durante un partido de categoría alevín (niños de 10 y 11 años) entre el Xerez CD y el Xerez DFC que se disputaba en las instalaciones de La Granja, el padre de un futbolista del club que actuaba como local saltaba al terreno de juego agredía al colegiado del encuentro, motivo por el que el partido quedó suspendido. Así lo explicaba el delegado en Cádiz de la Federación Andaluza de Fútbl, José Antonio Neva, en los micrófonos de Radio Jerez, que lamentaba los hechos.
El árbitro en cuestión procedió a llamar a las fuerzas del orden público tras la agresión sufrida y posteriormente acudió a la Policía para presentar denuncia.
Posteriormente, la Federación Andaluza de Fútbol ha emitido un comunicado condenando los hechos: "Ante los últimos casos de violencia ocurridos, recientemente, a árbitros de fútbol y fútbol sala, la RFAF quiere manifestar lo siguiente:
- Reiterar la solicitud a las instituciones competentes que se modifique el Código Penal y la Ley del Deporte, al objeto de que los árbitros sean considerados como autoridad y que las sanciones sean más duras. Esta petición, podrá ser apoyada por cualquier persona que desee sumarse. La RFAF muestra su solidaridad y apoyo incondicional a los árbitros andaluces.
- La RFAF procederá a eliminar las ayudas a los clubes involucrados en actos de violencia.
- La RFAF volverá a implementar una campaña de concienciación y sensibilización frente a la agresión verbal y física en el deporte, que con el lema “Con Respeto Ganamos Todos”, tiene como finalidad erradicar la violencia en el fútbol y el fútbol sala en Andalucía.
- La RFAF llevará a cabo cuantas acciones sean necesarias, de cualquier índole, tendentes a erradicar los actos de violencia de todo tipo en el fútbol, fútbol sala y fútbol playa andaluz.
