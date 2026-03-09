Brillante actuación del Jerez Natación Máster en el Campeonato de España de Larga Distancia

Otro podio nacional para el Jerez Natación Master. Sencillamente espectacular la puesta en escena de los actuales campeones nacionales de piscina corta en un Nacional en tierras canarias que siempre es una dificultad añadida por el potencial de los clubes isleños. Más allá de amilanarse, el club jerezano salió al ataque desde el primer minuto y lideró la clasificación general del campeonato hasta casi el último día de competición. Finalmente, obtuvo un meritorio 4º puesto general y 6º en la clasificación masculina con tan sólo 20 deportistas. Pero el equipo femenino sí que resistió. Las chicas de larga distancia aguantaron hasta la última prueba líderes y finalmente sucumbieron al empuje y calidad del Tenerife, que sobrepasó a las jerezanas por tan sólo 23 puntos. Segunda plaza y un resultado extraordinario.

El Jerez Master no tuvo bajas y presentó la siguiente convocatoria: Ana María Lamberto, Alejandro Ayala, Ismael Pérez, María Expósito, Paula Daopin, Fátima Moriana, Yolanda Eslava, Mercedes Martín, Alejandro Suarez, David Huertas, Rocío Otero, Dani Leal, Maribel Cañadas, Lolas Polonio, Montse Breval, Jorge Rodríguez, Javier Fernández, Carolina Damasio, Alba Roldán y Esther Santiago.

Los resultados fueron:

Oros

María Expósito: 3000 libre +20

Carolina Damasio: 1500 libre +40

Maribel Cañadas: 1500 libre +45

David Huertas: 800 libre +35

4x200 libre mixto +80: Ana Lamberto ,Ismael Pérez, María Expósito, Alejandro Ayala.

Platas

Maribel Cañadas: 3000 libre +45

Lola Polonio: 3000 libre +65

Alba Roldán: 1500 libre +35

María Expósito: 800 libre +20

4x200 libre mixto +160: David Huertas, Carolina Damasio, Fátima Moriana, Dani Leal.

Bronces

Alejandro Ayala: 3000 libre +25

Alba Roldán: 3000 libre +40

Mercedes Martín: 3000 libre +60

David Huertas: 1500 libre +35

Paula Labrador: 1500 libre +20

Records Andaluces

Alejandro Ayala: 3000 libre +25. 40:16.72

Lola Polonio: 3000 libre +65. 53:03.40

María Expósito: 3000 libre +20. 38:28.87

Relevo 4x200 libre mixto +80: Ana Lamberto, Ismael Pérez, María Expósito, Alejandro Ayala, 9:03.84

Relevo 4x200 libre mixto +160: David Huertas, Carolina Damasio, Fátima Moriana, Dani Leal. 9:39.62

Alejandro Ucha, presidente jerezano se mostraba satisfecho con el rendimiento de sus deportistas: "Lo dijimos a comienzos de temporada, no íbamos a renunciar a ningún objetivo nacional. Es nuestro X aniversario, y sin duda, las chicas son el corazón de este club. Orgulloso del esfuerzo de todos, que los chicos han hecho un gran Campeonato"

Fátima Moriana, técnica jerezana, reconocía el sobreesfuerzo de sus deportistas: "se han vaciado, nos hemos dejado todo en el Metropole, es un excelente premio a nuestro esfuerzo. Lo mejor, que seguimos siendo un bloque y tenemos clara la responsabilidad de llevar el gorro de Jerez en cada Campeonato de España. Nuestra enhorabuena a Tenerife, campeón. Vamos a Ibiza y a Logroño, los dos que quedan, a tope. Estamos en el mejor momento de la historia de nuestra entidad".