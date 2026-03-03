La XXXVII Reunión de Atletismo Escolar de Jerez acogerá a 55 centros educativos y 3.500 deportistas

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, acompañado de Isabel Lanza de Afamedis, Nacho Millán de Aspanido y María Moreno de Afanas, ha presentado la XXXVII edición de la Reunión de Atletismo Escolar (RAE) que celebrará las jornadas clasificatorias los días 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de marzo, salvo inclemencias metereológicas, y la final el 17 de abril en las instalaciones deportivas del Estadio Chapín y la Pradera Hípica Laura Delgado ‘Bimba’. La inscripción a la RAE ha alcanzado los 55 colegios, todos ellos de Jerez, y los 3.500 alumnos y alumnas de entre los 10 y los 16 años de edad y los usuarios de Afamedis, Afanas y Aspanido.

La XXXVII edición presenta como novedad la categoría de inclusión escolar, se trata de una modalidad creada para el alumnado de las aulas especiales de los centros educativos participantes. De este modo la RAE permite participar a chicos y chicas de forma no competitiva y ofrece la oportunidad de disfrutar de una experiencia deportiva enriquecedora y accesible. Todos estos deportistas estarán en la final, a la que se unirán los usuarios de Afamedis, Aspanido y Afanas.

Tomás Sampalo ha explicado que esta categoría de inclusión escolar incluye las aulas específicas. “Los tutores, que son los que conocen a los niños y niñas, decidirán si participan en las pruebas comunes o una singular para ellos. Y en la final van a coincidir con estos grandes deportistas de élite (usuarios de Afamedis, Aspanido y Afanas) que hoy nos acompañan, que son los que llenan de color y de entusiasmo a la RAE”.

El delegado ha señalado que el propósito de la RAE “es que estos jóvenes deportistas entiendan lo maravillosamente distintos que somos todos y que cada uno tiene sus capacidades. Todas las capacidades tienen un valor y todas suman. Un sumatorio de esfuerzo, ilusión, de entusiasmo es lo que queremos plasmar en Chapín estos días de la RAE”, ha enfatizado.

Tomás Sampalo ha subrayado que el mensaje de la RAE “es generar hábitos saludables, crear un espacio de integración y de comunión. Es importante que los alumnos y alumnas de diferentes colegios se conozcan. Queremos que disfrutéis de las instalaciones y os divirtáis. Estos deportistas (de Afamedis, Aspanido y Afanas) entienden el deporte con pureza y limpieza”, ha dicho.

Tomás Sampalo ha agradecido a la Federación Andaluza de Atletismo su colaboración y a MEDAC, Karting Jerez y Carbis Energía el patrocinio de la RAE. “Es complicado soportar estas actividades sin colaboración de las empresas patrocinadoras”. Del mismo modo ha tenido palabras de reconocimiento a la colaboración con la Delegación de Educación y a la labor de organización de los empleados de Deportes. “La RAE supone un ejercicio organizativo y un esfuerzo del personal de la Delegación de Deportes”.

Este año la inscripción se ha circunscrito a los centros educativos de Jerez. “No podemos morir de éxito, queremos un número de deportistas que podamos organizar. Sabemos que ha habido comprensión (por parte de colegios de la provincia que este año no asisten). Hemos querido priorizar los colegios de Jerez”, ha comentado el delegado.

Isabel Lanza, coordinadora Afamedis, ha explicado que la entidad lleva ocho años participando en la RAE. “Es una de las actividades, junto al cross escolar, que nuestros usuarios esperan. No es una actividad que nosotros les tengamos que obligar o animarlos. Ellos se preparan como buenos competidores que son”, ha afirmado.

Para la representante de Afamedis “la RAE es una jornada de convivencia, de compartir, de demostrar que en el deporte no hay límites, ni edad, ni capacidades. En el deporte cabemos todos. La RAE es un día para disfrutar y ser felices, que es para lo que estamos aquí”, ha aseverado.

Nacho Millán de Fundación Aspanido ha destacado también la importancia y el significado que tiene participar en la reunión escolar. “La RAE es un día marcado en el calendario año tras año. Es un evento que se adapta a todos. Me refiero a que a todo el mundo le gusta correr; que haya lanzamiento de peso, salto, que haya diversas pruebas de atletismo hace que todo el mundo pueda participar y, desde hoy, y hasta el día del evento entrenarán todas las semanas. Seguiremos viniendo”, ha confesado.

María Moreno de Afanas Jerez ha asegurado que “mis usuarios disfrutan muchísimo de estas competiciones de la RAE y de todas las cosas que hacéis. Entrenan todo el año para formar parte de este campeonato. Lo más importante es que disfrutan, no les importa que si quedan primero, segundo o tercero. Quieren salir del centro, de la rutina y ver a personas. Por eso cualquier cosas que nos ofrezca el Ayuntamiento vamos a estar”, ha apostillado.