La octava edición de la Gala del Deporte de Jerez vuelve a los Museos de la Atalaya

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez ha aprobado las Bases Reguladoras de la VIII edición de los Premios 'Cultura del Deporte’ de Jerez, que se entregarán en la ‘Gala del Deporte’ que se celebrará en esta edición en los Museos de la Atalaya. El objetivo de estos premios es el reconocimiento público a los deportistas a título individual, a los clubes deportivos y asociaciones, a centros deportivos, educativos y empresas que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 "hayan impulsado la actividad deportiva en su múltiples variantes, promocionando valores de esfuerzo, emprendimiento y solidaridad, e igualmente proyectando en positivo la imagen de Jerez a través de sus logros competitivos", ha destacado el delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo.

Candidaturas

Podrán concurrir a la VIII edición de los Premios 'Cultura del Deporte' de Jerez los deportistas pertenecientes a los clubes deportivos legalmente constituidos e inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones como ‘club deportivo’ y los deportistas individuales nacidos o empadronados en el municipio con logros deportivos conseguidos en el año 2025.

Toda candidatura presentada deberá asumir las normas de participación así como la aceptación del proceso y el veredicto final del jurado. Las candidaturas podrán ser propuestas por cuantas personas físicas, empresas, asociaciones, entidades que reúnan los requisitos de méritos deportivos referentes a la mencionada temporada para optar a las diferentes categorías de premios.

Plazos

El plazo de presentación de los candidatos será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de las Bases, por lo tanto, se deberán presentar hasta el próximo 15 de marzo a las 23:59 horas. Tras este período, el jurado se reunirá para determinar los finalistas, que se darán a conocer al igual que los ganadores de cada categoría en la VIII Gala que se celebrará en los Museos de la Atalaya en fecha por determinar.

Las solicitudes se deberán hacer presencialmente en el Edificio Jerez 2002 del Complejo Chapín, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, o bien a través del correo electrónico: deportes@aytojerez.es.

En todas las candidaturas se deberá hacer constar la siguiente documentación: DNI; teléfono de contacto; correo electrónico; candidatura a la que se concurre; certificado de empadronamiento (para las personas no nacidas en Jerez); currículo deportivo, méritos y resultados deportivos así como fotografías y vídeos de calidad en relación a la candidatura presentada en formato digital o físico. Se recomienda la entrega de esta documentación en soporte USB y, si es posible, también de manera impresa.

El jurado estará presidido por la alcaldesa de Jerez, o en quien delegue, y formarán parte del mismo representantes de los medios de comunicación de la ciudad, de la Asociación de la Prensa Deportiva de la Provincia de Cádiz, de las Delegación de Deportes y del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva.

Categorías

Las categorías de premios serán cinco: