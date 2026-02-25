La octava edición de la Gala del Deporte de Jerez vuelve a los Museos de la Atalaya
El Ayuntamiento aprueba las bases de reguladoras y el plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 15 de marzo
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez ha aprobado las Bases Reguladoras de la VIII edición de los Premios 'Cultura del Deporte’ de Jerez, que se entregarán en la ‘Gala del Deporte’ que se celebrará en esta edición en los Museos de la Atalaya. El objetivo de estos premios es el reconocimiento público a los deportistas a título individual, a los clubes deportivos y asociaciones, a centros deportivos, educativos y empresas que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 "hayan impulsado la actividad deportiva en su múltiples variantes, promocionando valores de esfuerzo, emprendimiento y solidaridad, e igualmente proyectando en positivo la imagen de Jerez a través de sus logros competitivos", ha destacado el delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo.
Candidaturas
Podrán concurrir a la VIII edición de los Premios 'Cultura del Deporte' de Jerez los deportistas pertenecientes a los clubes deportivos legalmente constituidos e inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones como ‘club deportivo’ y los deportistas individuales nacidos o empadronados en el municipio con logros deportivos conseguidos en el año 2025.
Toda candidatura presentada deberá asumir las normas de participación así como la aceptación del proceso y el veredicto final del jurado. Las candidaturas podrán ser propuestas por cuantas personas físicas, empresas, asociaciones, entidades que reúnan los requisitos de méritos deportivos referentes a la mencionada temporada para optar a las diferentes categorías de premios.
Plazos
El plazo de presentación de los candidatos será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de las Bases, por lo tanto, se deberán presentar hasta el próximo 15 de marzo a las 23:59 horas. Tras este período, el jurado se reunirá para determinar los finalistas, que se darán a conocer al igual que los ganadores de cada categoría en la VIII Gala que se celebrará en los Museos de la Atalaya en fecha por determinar.
Las solicitudes se deberán hacer presencialmente en el Edificio Jerez 2002 del Complejo Chapín, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, o bien a través del correo electrónico: deportes@aytojerez.es.
En todas las candidaturas se deberá hacer constar la siguiente documentación: DNI; teléfono de contacto; correo electrónico; candidatura a la que se concurre; certificado de empadronamiento (para las personas no nacidas en Jerez); currículo deportivo, méritos y resultados deportivos así como fotografías y vídeos de calidad en relación a la candidatura presentada en formato digital o físico. Se recomienda la entrega de esta documentación en soporte USB y, si es posible, también de manera impresa.
El jurado estará presidido por la alcaldesa de Jerez, o en quien delegue, y formarán parte del mismo representantes de los medios de comunicación de la ciudad, de la Asociación de la Prensa Deportiva de la Provincia de Cádiz, de las Delegación de Deportes y del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva.
Categorías
Las categorías de premios serán cinco:
- Proyección Deportiva. (Para categorías juveniles o inferiores). Se premiará al deportista de la localidad activo en el año 2025 que lleve a cabo su actividad en clubes o asociaciones locales legalmente constituidas o lo haga a título individual.
- Trayectoria Deportiva. Se premiará al deportista que tenga un amplio currículo deportivo y que haya llevado a cabo en parte o en su totalidad su actividad en clubes o asociaciones legalmente constituidas o lo hagan a título individual. Este premio se hace extensivo a los clubes y asociaciones deportivas con sede en Jerez que tengan un amplio currículo deportivo.
- Gestión Deportiva y Apoyo al Deporte. Se premiará a las personas, empresas, centros educativos, entidades deportivas o de otros sectores que colaboran y ayudan con sus medios humanos, materiales o económicos en la promoción del deporte en toda su extensión. Igualmente, pueden concurrir a esta categoría las personas, clubes, asociaciones o entidades que se hayan distinguido en el desempeño de su cargo, como directivo o gestor en clubes y entidades de la localidad, pudiendo considerarse no sólo los méritos del año 2025, sino también las anteriores. Se hace también extensiva a clubes que hayan destacado por su gestión deportiva.
- Valores Humanos. Se premiará a las personas que, en el desempeño de sus funciones en el club o entidad deportiva, o a título individual, han dado ejemplo de los valores más nobles del deporte en su generosidad hacia los demás, o abriendo puertas al deporte como vehículo de integración social. Se valorará la promoción de valores de solidaridad, respeto, altruismo, tolerancia y fomento de la sana competición, o de propuesta y organización de eventos de carácter solidario. También este premio se hace extensivo a clubes y asociaciones que fomenten tales valores.
- Mejor Deportista del Año, masculino y femenino. Se premiará al deportista (categoría masculina y femenina) nacido en Jerez y en activo durante 2025 que lleve a cabo su actividad en clubes o asociaciones locales legalmente constituidas o que lo hagan a título individual. También pueden concurrir en formato equipos que hayan obtenido méritos y éxitos deportivos durante 2025, de manera que el reconocimiento, en ambos casos, pueda ser para un deportista o un equipo.
