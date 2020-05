El pádel no desescala todavía

Una de cal y otra de arena. El pádel celebra el pase a la Fase 2 de la desescalada porque ya pueden abrir las pistas cubiertas, lo que los jugadores agradecen con la llegada de las altas temperaturas, pero lamenta la poca sensibilidad del Gobierno, que sigue sin permitir oficialmente los partidos de parejas, lo que supone un mazazo para la economía de los clubes y un agravio comparativo sonrojante y todos ponen el mismo ejemplo: puede haber reuniones de varias personas -a partir de hoy hasta de 15- pero sin embargo no puede haber partidos de dobles, un contrasentido contra el que claman clubes y jugadores, tanto profesionales como aficionados; es decir, en el bar de un club de pádel sí pueden reunirse 10 jugadores en pocos metros pero en la pista -en un recinto de mayores dimensiones- no puede haber cuatro...

Después de la llamada unánime de federaciones, clubes y jugadores, el pádel esperaba una respuesta positiva del Gobierno en el BOE (Boletín Oficial del Estado) del pasado sábado pero la decepción fue mayúscula; y después, ayer domingo lo mismo. Durante toda la tarde el pádel estuvo esperando una comunicación oficial avanzada a las federaciones (tenis y pádel) que no llegó a producirse; hubo medios que dieron como seguro que a partir de hoy se puede jugar por parejas pero lo cierto es que el BOE, la biblia de la desescalada, no apuntó nada nuevo, por lo que todo son interpretaciones de las normas ya establecidas.

Así lo lamentaba la Federación Andaluza de Pádel en un comunicado remitido ayer domingo al filo de la medianoche:

"Conocidas las noticias publicadas en diferentes medios, os informamos que siendo a la hora que nos encontramos del día de hoy, no tenemos comunicación oficial de la permisividad de juego en el Pádel por parejas. Desde la Federacion Andaluza de Pádel queremos informar a todos los estamentos del ente federativo: Clubes, Jugadores, Jueces Árbitros y Técnicos que a la publicación de esta actualización seguimos a la espera de recibir comunicación oficial alguna por parte del Consejo Superior de Deportes o del propio BOE respecto a las aclaraciones solicitadas de la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad".

Y es que como viene siendo habitual, la redacción de las normas es tan ambigua que parece dejar vía libre según algunas líneas de la modificación que tiene por objeto flexibilizar la práctica de la actividad física no profesional, aunque se antoja que el espíritu va destinado a que los runners y los ciclistas puedan dejar de correr en solitario.

Es decir, que el pádel sigue como en la Fase 1 pero ahora con la salvedad de que en la Fase 2 abren las instalaciones cubiertas con las mismas condiciones que en la Fase 1: no se pueden jugar partidos de dobles aunque ya está permitido el uso de los vestuarios y se pueden impartir clases individuales, un profesor y un alumno.

Jerez no ha sido ajena a la decepción del pádel nacional al no abrir el Gobierno la puerta a los partidos de dobles: ya había clubes abiertos al aire libre y ahora hay clubes con pistas cubiertas que se lo están pensando, porque hay que calibrar si merece la pena abrir las instalaciones con todo lo que conlleva -y más ahora con las medidas de sanidad exigidas por el protocolo de desescalada- para partidos individuales a los que no están muy acostumbrados los jugadores.