El Parlamento Europeo adopta una posición firme ante la expansión de proyectos como el de la NBA en Europa

Un partido de pretemporada entre los 76rs y los Knicks en Abu Dhabi, el pasado sábado 4.

El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución histórica sobre El papel de las políticas de la UE en la configuración del modelo deportivo europeo, con 552 votos a favor y un amplio respaldo transversal. El texto reafirma que el deporte en Europa es un bien público y una expresión de cohesión social, y subraya la necesidad de protegerlo frente a modelos de gobernanza y financiación ajenos al marco europeo.

La resolución llega apenas un día después de que la NBA anunciara nuevos detalles sobre su proyecto NBA Europe, previsto para 2027, respaldado por fondos de inversión internacionales y marcas globales. El gerente general de la NBA en Europa y Oriente Medio, George Aivazoglou, explicaba esta semana en L’Équipe que el objetivo del nuevo torneo es “revolucionar el baloncesto continental” y “elevar su valor económico”. El planteamiento, basado en una estructura semipermanente y en la creación de franquicias vinculadas a grandes clubes de fútbol o a inversores privados, podría chocar con los principios fundamentales defendidos por el Parlamento Europeo.

“El deporte europeo debe servir a la sociedad, no a los beneficios de unos pocos”, señala el texto aprobado, que reclama a la Comisión Europea que “utilice todos los instrumentos a su alcance para salvaguardar el ecosistema deportivo europeo frente a iniciativas que pretendan transferir su valor fuera del continente”.

“El deporte europeo debe mantenerse anclado en la comunidad, no subordinado a estructuras empresariales ajenas a nuestro marco jurídico y cultural”, advirtió el ponente de la resolución, el eurodiputado polaco Bogdan Andrzej Zdrojewski del Grupo del Partido Popular Europeo.

Durante el debate, la socialista austriaca Hannes Heide alertó sobre los riesgos de la “organización de competiciones desde fuera de la Unión”, mientras que el eurodiputado alemán Rasmus Andresen subrayó que “Europa debe decidir si quiere un modelo de deporte regido por valores o por balances financieros”.

Amplio consenso

La resolución, respaldada por populares, socialdemócratas, liberales, verdes y por la izquierda, consolida un consenso inédito en torno a la autonomía del deporte europeo, su estructura de solidaridad financiera y la protección de las competiciones locales y regionales.

“El modelo europeo de deporte se basa en el mérito, la inclusión y la solidaridad. Hay que protegerlo de las dinámicas que lo vacían de contenido social”, añade el texto, que propone reforzar la financiación del deporte de base mediante el programa Erasmus+ y promover estándares comunes de gobernanza y transparencia.

El Parlamento también insta a la Comisión a actuar como garante de los Tratados frente a proyectos que, bajo la apariencia de innovación o expansión global, puedan alterar el equilibrio competitivo o desvincular el deporte europeo de sus raíces sociales y comunitarias.

Europa marca posición

Más allá de su alcance, la resolución marca un punto de inflexión político. La eurocámara adopta una posición firme y proactiva para preservar el modelo deportivo europeo y para asegurar que el futuro del deporte —también del baloncesto— se construya desde dentro de Europa, bajo sus valores y su marco normativo. El ponente de la resolución señaló que “proteger el modelo europeo es proteger una parte esencial de lo que significa ser europeo”.