Paso de gigante del Guadalcacín FSF ante Alcantarilla para acercarse a la permanencia (1-3)

Nuevo paso al frente del Guadalcacín FSF de Andrés Sánchez. El cuadro pedáneo se ha impuesto este sábado al LBTL Futsal Alcantarilla por 1-3 en un partido muy completo y ha sumado tres puntos vitales, que le permiten alejarse un poco más de los puestos de descenso. Se ha colocado en la décima posición de la clasificación con 22 puntos, a seis ya del MRB Móstoles FSF, que tiene 14 y marca la zona de los conjuntos que perderían en estos momentos la máxima categoría.

El choque comenzó con dominio alterno e intercambio de ocasiones, hasta que en una espectacular contra iniciada por Ame Romero, Guti, desde la derecha habilitaba a la llegada de Gleice dentro del área para batir a María Arcas. 0-1. Minuto 4.

El conjunto guadalcacileño se mostraba muy activo sobre el 40x20 frente a un Alcantarilla que, poco a poco, lograba recuperar sensaciones, aunque no lograba la igualada, unas tablas que llegaron en jugada de estrategia en saque de esquina que culminaba Anita Pino con un remate a la escuadra. 1-1. Minuto 20.

Tras el paso por vestuarios, el Guadalcacín FSF no acusó el empate, se repuso y no tardó demasiado en desequilibrar la balanza a su favor, en esta oportunidad con una diana de Jussara a pase de Lora. 1-2. Minuto 24. Las locales, a remolque, no eran capaces de frenar contener el juego vertical de una escuadra jerezana muy cómodo sobre la cancha, que creaba mucho peligro.

En el tramo final del choque y con el juego de cinco, las murcianas apretaron y pusieron cerco a la portería de Celia, que se mostraba muy efectiva. El Guada FSF se aferraba a la pista y se defendía con otro y en el último minuto, Guti, tras asistencia de nuevo de Lora, conseguía darse la vuelta dentro del área para anotar el definitivo 1-3 que condenaba al conjunto de Peñaranda. Las de Sánchez fueron mejores y justas vencedoras.

El Guadalcacín FSF, tras el largo viaje realizado como siempre en furgonetas, comenzará este martes a preparar su complicado partido de este sábado (19:30) en el Jerónimo Osorio ante el FSF Castro Bloques Cando, una escuadra que es octava con 25 puntos y que en la ida empató a dos con el cuadro pedáneo, que fue recibido de forma magistral en la localidad lucense tras conocer que el municipio había sido afectado por la DANA. El club gallego se volcó con la expedición jerezana y bastantes aficionados colaboraron con la entidad aportando en el pabellón víveres y material que el Guada FSF entregó en Cáritas a su llegada a Jerez.