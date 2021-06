El joven pívot Ginés Palazón, un fichaje de 'altura' para el Xerez CD

El joven pívot alicantino Ginés Palazón se ha unido a la disciplina del Xerez CD de Baloncesto. El jugador, de 19 años de edad y 2,07 de altura, ha jugado en diferentes equipos de Valencia y se ha formado en 'La Catedral de Onil Basketball', dirigida por Fernando Valiente y con Álex Gómez-Arrones como ayudante. Su juego es el típico de su posición, un '5' alto, aunque también posee un buen tiro exterior.

Ginés dio sus primeros pasos en el CB Banyeres (Alicante) como infantil de primer y segundo y también como cadete de primer año, luego recaló en la Fundación Lucentum (Alicante) como cadete de, CD Onil, CB Jairis Alcantarilla (Murcia) y CA Montemar (Alicante) hasta finales de 2020 en categoría Nacional.

El pívot, que ha firmado su contrato con la presidenta Antonia Beltrán en 'La CerveZería' en Valdelagrana, se siente "satisfecho con mi nuevo reto. Me he sentido muy integrado desde el primer momento y estoy muy contento con el proyecto que me han presentado".

Espera "una temporada muy buena, ya que tenemos muy buenos entrenadores y en el equipo nos entendemos muy bien. Si seguimos trabajando duro, alcanzaremos nuestros objetivos".

A la hora de cambiar de aires y de apostar por el cuadro xerecista, lo tuvo claro. “Acepté la oferta por el gran proyecto deportivo y también por Gabo Loaiza y Fonsi, que son grandes profesionales. Tiene muy buena pinta este proyecto y estoy seguro de que saldrá muy bien".

Por último, apuesta por "poner mi granito de arena para que el equipo puede lograr sus objetivos. Intentaré aportar juego interior y exterior, que nos puede servir a la hora de enfrentarnos a jugadores grandes".