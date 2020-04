El 'play-off' exprés, pendiente de la autoridad sanitaria

El presidente de la Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano, mantuvo hace unos días una reunión telemática con una representación de dirigentes de los Grupos IX y X de Tercera División a la que se unió al final el máximo responsable del fútbol español, Luis Manuel Rubiales. Sobre la mesa, el 'play-off' de ascenso exprés propuesto por la RFEF y su aplicación. La Española, que en un principio iba a decidir la pasada semana, solicitó opinión a los clubes de Segunda B y Tercera, encontrándose con una gran cantidad de contrapropuestas que "no le han servido de nada", según refleja Juan Antonio Romero, presidente del Antoniano y uno de los presentes en la reunión junto al del Puente Genil.

Romero indica que el presidente de la Española, "en ningún momento" habló de declarar la temporada nula y que la intención sigue siendo que se celebre el 'play-off' exprés, aunque "nos comentó que todo va a depender de que las autoridades sanitarias den el visto bueno". En este sentido, Romero señala que "los protocolos de Sanidad son muy exigentes y sólo están al alcance de los clubes profesionales". Rubiales les explicó que la Federación se iba a dar unas dos semanas de plazo para comprobar cómo se aplicaban estas medidas en Primera y en Segunda, posteriormente ver si se puede adaptar a los clubes de Segunda B y Tercera y después decidir. "Pero las autoridades sanitarias son las que tienen la última palabra, está todo en el aire", manifiesta el presidente del Antoniano.

Eso sí, si el 'play-off' termina disputándose será entre los cuatro primeros clasificados. "Rubiales nos comentó que la Federación ha recibido numerosas propuestas que les han servido de poco. Nadie está mostrando empatía con una situación tan complicada como la que se está viviendo. Nosotros estamos a un punto de la cuarta plaza y asumimos que no podremos jugar el 'play-off'. Tendríamos cierta legitimidad porque estamos a punto, pero es que hay equipos que van el 11 y quieren jugarlo. Todos sabemos que no es justo que no se pueda acabar la temporada".

El dirigente sevillano asegura que "yo salí de la reunión con la idea de que lo que cobra más fuerza es la disputa del 'play-off' exprés, en ningún momento se habló de declarar la temporada nula y lo que tiene muy claro Rubiales es que tiene que haber ascensos, porque la Segunda A no se puede quedar con cuatro equipos menos. Otra cosa es que no se pueda jugar por razones sanitarias". En tal caso, "cabe la posibilidad de que se ascienda al primero de cada grupo, aunque es una apreciación mía, de esto no se habló en la reunión".

Lo que más preocupa al dirigente del Antoniano no es ya terminar o no esta temporada sino cómo se va a afrontar la siguiente: "Se está hablando de una temporada sin público, sin la posibilidad de hacer socios, sin bar... no tendremos apenas ingresos. Por eso es tan importante para los clubes modestos que se reanude la Liga en Primera, porque de ahí vienen buena parte de nuestros ingresos. Si todo se para, no sé cómo lo vamos a hacer".