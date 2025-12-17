El exorbitado precio de las entradas del Mundial: el España-Cabo Verde, 180 dólares; la final, 4.185 dólares

La Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este miércoles la apertura del plazo para pedir entradas para el Mundial de 2026, en el que la entrada más barata para ver a España costará 180 dólares estadounidenses en su primer partido contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta y la más cara de la final alcanzará los 8.680 dólares.

Todos los precios están marcados en dólares estadounidenses, independientemente del país donde se juegue el partido, y el plazo permanecerá abierto hasta el mediodía del 13 de enero. La información sobre el proceso de solicitud está disponible en tickets.rfef.es y los interesados deben rellenar un formulario y completar el registro en la página oficial de la FIFA.

Los precios de cada partido incluyen tres categorías, según la ubicación en los estadios, aunque aún se desconoce el número de entradas por categoría y zonas dentro de cada uno.

Para el España-Cabo Verde, el 15 de junio en Atlanta, las entradas costarán 180 $, 400 $ y 500 $. Para el España-Arabia Saudí, el día 21 también en Atlanta, los precios serán 220 $, 430 $ y 600 $ y para el Uruguay-España, el día 27 en Guadalajara (México) 265 $, 500 $ y 700 $.

Las entradas para dieciseisavos costarán 235 $, 490 $ y 610 $; para octavos 295 $, 605 $ y 770 $; para cuartos 680 $, 1.015 $ y 1.440 $ y para semifinales 920 $, 2.440 $ y 3.170 $.

Ver la final costará 4.185 $, 5.575 $ y 8.680 $ y el partido por el tercer y cuarto puesto 455 $, 865 $ y 1.125 $.

La RFEF explicó que la FIFA cobrará el precio total de todas las entradas solicitadas, por lo que recomendó solicitarlas solo para los partidos a los que realmente se desee asistir. Si España no se clasifica para un partido de la ronda eliminatoria para el que ya se hayan comprado entradas, la FIFA emitirá un reembolso después del torneo (FIFA cobrará una comisión aún por determinar).

Los posibles periodos de venta futuros dependerán de la disponibilidad de entradas y podrían estar sujetos a precios variables. Con la nueva política de precios marcada por la FIFA, se aplican precios fijos durante este periodo de venta. Una vez que un equipo se haya clasificado para las rondas eliminatorias correspondientes, no habrá más oportunidades de adquirir entradas de la asignación de la RFEF.

Al igual que todas las federaciones nacionales que participan en el Mundial, la RFEF recibe el 8 % del aforo neto del estadio donde juega por partido.

Durante la fase de solicitud, los aficionados deben solicitar entradas para los tres partidos de la fase de grupos, así como para todos los de la fase eliminatoria en la que podría participar España. Si la solicitud de entradas es superior a la disponibilidad de estas, se realizará una selección aleatoria, dando prioridad a las personas registradas en el formulario de la RFEF.

La FIFA también pone a disposición de los aficionados españoles entradas para personas con movilidad reducida en silla de ruedas, que se solicitarán a través de un formulario que la RFEF facilitará para los interesados.