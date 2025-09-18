Primera experiencia internacional para Antonio García, parakarateca del Dakentai Jerez

La Escuela Municipal de Kárate y el Club Dakentai han alzado el telón de una nueva temporada lleno de retos para los integrantes de ests servicio que presta el Área de Deportes del Ayuntamiento de Jerez a cuya cabeza está el maestro sensei Sergio Pérez. El dojo del Palacio de Deportes de Jerez acoge desde el pasado día 15 de septiembre las clases, cinco en total, y que están divididas en grupos de edades y niveles, de la Escuela Municipal, mientras que Guadalcacín y La Granja es la 'casa' del Dakentai.

Este fin de semana, varios alumnos de la Escuela y del Dakentai afrontan sus primeros eventos feerativos. Así, Antonio García Domínguez participa este sábado en la I Copa de España Internacional de Parakarate que se celebra en Logroño, formando parte del equipo de la selección andaluza de kárate. Antonio es miembro de la selección desde hace varias temporadas y cuenta con medallas nacionales y regionales y por primera vez participa nivel Internacional.

Uno de los grupos de la Escuela Municipal.

Por otro lado, trece alumnos de la Escuela Municipal participarán, también este sábado, en el Campeonato de Andalucía que se disputa en las instalaciones Carranque de Málaga. Los alumnos de la Escuela participarán en las categorías cadete, Junior y sub-21, seleccionados por la delegación Gaditana. El equipo provincial se creó el pasado mes de junio y desde entonces se ha estado preparando para este campeonato. Los alumnos de la Escuela Municipal y del Dakentai viajan con muchísima ilusión para abrir una temporada cargada de evolución.