La Primera RFEF consolida su profesionalización con la llegada a Movistar+

La Primera RFEF ha anunciado que, por primera vez, diez partidos de cada jornada de la próxima temporada serán retransmitidos en Movistar+, lo que supone el mayor salto cualitativo de la categoría hacia su profesionalización por el alcance potencial que tendrá a partir de ahora.

El nuevo tender de la categoría le va a permitir llegar mucho más lejos. Además de los 3,6 millones de abonados a TV de pago de Movistar+ que tendrán acceso a estos partidos, y gracias a la flexibilidad del propio tender, se espera que en las próximas semanas sean muchas las plataformas que soliciten operar el canal.

Estas nuevas vías de distribución generan un doble beneficio. Por un lado, los aficionados de los 40 clubes de la categoría tendrán un amplio abanico de canales a su disposición para seguir a sus clubes, mientras antes la oferta era mucho más limitada. Por el otro, los propios clubes se verán beneficiados por este aumento en la visibilidad de la competición, pues da lugar a una mejora en la venta y monetización de sus activos, que ahora serán mucho más visibles a nivel nacional y no estarán tan limitados al ámbito regional.

Esa mejora de la distribución viene aparejada a otra en la producción, con seis cámaras por partido, lo que supone más de un 50% más versus la anterior señal. Los aficionados podrán disfrutar, por tanto, de un contenido mucho más cuidado y profesional.

Además, esta temporada la Primera RFEF incluirá por primera vez el sistema Football Video Support, un tipo videoarbitraje, similar al VAR, homologado por la FIFA. Con él, cada entrenador tiene derecho a pedir mínimo dos revisiones en el partido, que solo agota si el árbitro no las estima. Cada petición aceptada y atendida, no se le descuenta. El funcionamiento de este nuevo modelo de videoarbitraje será un elemento diferencial en la transmisión de estos encuentros, no solo porque refuerza el propio sistema arbitral de la competición, sino porque supone un salto cualitativo que acerca un poco más a esta categoría no profesional a la LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion.

Este último hito consolida una transformación histórica en la conocida anteriormente como Segunda B, que concentra un gran número de equipos de capitales de provincia y filiales de los grandes clubes.

"El anuncio oficial de su incorporación a Movistar+ confirma el acierto del modelo de negociación adoptado, que no solo elevará la calidad de las retransmisiones, sino que también reforzará la proyección nacional de los 40 clubes que integran la competición. La alianza supone un impulso clave para mejorar la visibilidad de los patrocinadores, ofrecer contenidos más profesionales a la afición y aumentar la presencia mediática en un ecosistema digital dominado por la inmediatez y la narración audiovisual y del que están ávidos miles de seguidores en toda España", explicó la plataforma.