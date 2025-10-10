La Rafa Nadal Academy organiza clinics en la provincia de Cádiz los días 11 y 12 de octubre, patrocinados por la Diputación de Cádiz

La Rafa Nadal Academy, en colaboración con la Diputación de Cádiz y los clubes sede, realiza clinics de tenis este fin de semana, los días 11 y 12 de octubre, en tres clubes de la provincia de Cádiz. Están dirigidos tanto a niños como a adultos y contarán con entrenadores oficiales de la Academia desplazados especialmente para la ocasión.

Itinerario y horario

Sábado 11 de octubre • Mañana: de 9:30 a 12:30 horas en La Salina, San Fernando • Tarde: de 16:30 a 19:30 horas en el Club Pádel Rota.

de octubre • Mañana: de 9:30 a 12:30 horas en • Tarde: de 16:30 a 19:30 horas en el Domingo 12 de octubre • Jornada única: en Vistahermosa (El Puerto de Santa María). Plazas ya completas. • El horario se adaptará a grupos, asegurando sesiones intensivas para todos los participantes.

Estos tres clinics están patrocinados por la Diputación de Cádiz, que reafirma así su compromiso con el deporte base y con el fomento del pádel en toda la provincia.

Éxito previo en la provincia

La Rafa Nadal Academy ya ha celebrado anteriormente clinics en la provincia de Cádiz con gran acogida. En concreto, los días 14 y 15 de junio de 2025 se desarrollaron sesiones en Jerez, Rota y El Puerto de Santa María, con la participación de más de 300 jóvenes tenistas. Aquella iniciativa contó con la colaboración de la Diputación de Cádiz y fue considerada todo un éxito por la alta demanda y la satisfacción de los asistentes.

Objetivos y metodología

Los clinics aplicarán la metodología propia de la Rafa Nadal Academy, basada en intensidad, repetición, feedback inmediato y adaptación progresiva al nivel del participante. Los entrenadores oficiales (procedentes de la Academia) estarán al frente de las sesiones, transmitiendo no sólo aspectos técnicos del juego, sino también valores como la disciplina, la constancia y el esfuerzo.

La propuesta está abierta a jugadores de todas las edades y niveles, y busca acercar la experiencia de entrenar con estándares de alto rendimiento a la provincia de Cádiz, favoreciendo el crecimiento del tenis local.

Inscripciones y contacto

Las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción. Para más información, precios, inscripción y agrupación por edades o niveles, los interesados pueden contactar con los clubes sede.