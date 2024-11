Rafa Nadal: "No estoy en Málaga para retirarme, sino para ayudar a España a ganar la Copa Davis"

Fuengirola/El adiós de Rafa Nadal fue el monotema de la rueda de prensa del equipo español previa al inicio de la Copa Davis. Desarrollada en el Higuerón (Fuengirola) ante una expectación máxima, más de un centenar de periodistas y un salón repleto de cámaras, focos y móviles. España debutará el martes ante Países Bajos (17:00 horas), algo que pareció importar poco. Y la mayoría de preguntas dirigidas a la leyenda, con el resto del plantel observando el aura del manacorí, en el centro de la escena y acaparando el primer plano. "Me siento bien, llevo pensándolo bastante tiempo. He intentado darme una oportunidad y lo decidí con el tiempo. Estoy disfrutando la semana, no pongo mucha atención en eso de la retirada. Será un gran cambio en mi vida después de esta semana. Estoy muy emocionado y feliz de estar aquí. Si estoy en la pista espero controlar las emociones. No estoy aquí para retirarme. Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar. Es mi última semana en una competición de equipo y lo más importante es ayudar al equipo. Las emociones llegarán al final. Antes y después estaré centrado en lo que tengo que hacer", dice Rafa Nadal.

"He intentado trabajar lo más duro posible el último mes y medio. Estoy intentando dar lo máximo para esta cita. Cuando no compites tan a menudo, es difícil mantener el nivel de forma constante. La mejora está ahí cada día, yo lo creo. Si yo no puedo competir sin ser competitivo... Es una decisión meditada la de la retirada. Ahora vengo a ayudar al equipo e intentar llevarnos el título", focalizado el balear, con una relación intensa histórica con la Davis, ganador de cinco Ensaladeras. "El sentimiento de jugar con tu país es algo increíble. El 90% de mi carrera he estado con Ferrer, Moyá, ahora Carlos Alcaraz... Son 20 años compitiendo en esta Copa Davis con diferentes relaciones. Al final tienes una familia. Cualquiera puede ganar o perder, pero intentaremos hacer las cosas fáciles al resto, disfrutar y superar los malos momentos, porque aquí te puedes ayudar en un equipo dentro de un deporte que acostumbra a ser individual. Tengo la posibilidad de retirarme en mi país. Disfruto viviendo aquí en España y es algo que me hace realmente feliz. Ya estuvo el equipo en Valencia para meterse en esta Final en Málaga y ahora estoy sintiendo un apoyo increíble por parte de todo el mundo. Los niños, la prensa... toda la gente está disfrutando conmigo y me lo está demostrando. Es súper especial".

Nadal, junto a Alcaraz y Ferrer. / Javier Albiñana

Habló Nadal de cuál sería ese cierre perfecto. "No hay despedida ideal. Las finales de películas son para los americanos, no es algo que me preocupe. Será como tenga que ser. Sería fantástico que todos estuviésemos muy competitivos, que pudiésemos ganar la Copa Davis y que todos tengamos una buena semana. Llevo unos meses que he jugado muy poco en el circuito, me he esforzado todos los días al máximo en el caso que me toque jugar. El resto son especulaciones. Será lo que tenga que ser. Espero jugar con la máxima ilusión y determinación. Todo lo demás es trabajo de David, que tomara las mejores decisiones para el equipo. Luego eliges a uno y otro, quién te puede garantizar algo. En el futbol vemos que un entrenador toma una decisión, si ganas es fantástico. Nunca nadie puede predecir cómo se va a sentir. Hay días anteriores a un partido que me he sentido muy bien y luego jugué como un desastre. Animaré desde fuera, hacer el máximo desde donde pueda y veremos. Es una competición muy difícil".

Si entiende esa especial atención en su adiós y no en lo deportivo. "La despedida no tiene que generar ninguna importancia. Va a ser seguro, Entonces no hay que comparar esto o ganar la Davis. No nos tiene que distraer, solo dar lo máximo y veremos qué podemos hacer. Luego empieza una nueva etapa, por suerte o desgracias. En la cabeza de todos lo importante es la Copa Davis. Cuando tenga que ser la despedida, se hará. Ley de vida. He compartido mucho con estos jugadores, con otros menos. Me pasa cuando estoy acostumbrado a ver un deportista desde que era pequeño, que termina siendo una parte de tu vida. Entiendo que mucha gente ha crecido viéndome jugar. Es algo que es parte de la vida misma y ha sucedido con todos. Pero esta vez me toca a mí. A disfrutarlo lo máximo posible. Sin ningún exceso de nada, solo ver las cosas con una emoción contenida", reflexiona Nadal. De su puesta a punto. "A nivel personal, estoy perfecto. No tengo problemas gracias a Dios. Contento de poder estar aquí. Que David haya confiado en mí, me permite vivir una buena semana, y además con mi gente alrededor. Creo que la Copa Davis de 2004 fue mi primera alegría como tenista profesional y esta va a ser la última. Físicamente bien, personalmente no estoy teniendo mas problemas, entrenando con normalidad.

Nadal, durante la rueda de prensa. / Javier Albiñana

"Sinceramente estoy viviendo esto con normalidad, sin una montaña rusa de emociones. Lo tengo asumido. Y soy una persona sensible. Siempre trato de relativizar buenos y malos momentos. Todos los deportistas pasan por estos momentos. Soy uno más que va a hacer un cambio en su vida, que va a disfrutar del deporte de otra manera, parte de mi vida. No he terminado quemado del tenis como ha podido hacer otra gente. Si pudiera seguiría jugando al tenis. Pero no estoy al nivel que me compense a nivel personal. Con total tranquilidad y apoyo a todas las personas que quieren lo mejor para mí. Se toma la decisión que se tiene que tomar en este momento. Dije que no podía acabar en una rueda de prensa. Me operé para darme una oportunidad. No cómo me gustaría, porque siempre he jugado con problemas. Y tomar la decisión de retirarme, que la tenia decidida. Ya dije que podía ser mi ultimo año. Sé que he hecho todo lo que he podido y aceptarlo sin ningún tipo de drama, irme con la tranquilidad de haber hecho un último esfuerzo que requería la situación. Con todos los factores que he tenido, decir ‘hasta aquí’, profundizaba el balear.

Por último, de la relación intensa con su cuerpo. "No puedo hablar de esto ahora. Si tengo que hacer una explicación de todo lo que ha sido la lucha con mi cuerpo, a lo mejor no son cinco minutos, algo más. He tenido varios episodios que han complicado mi actividad pero los he ido superando. Cuando me rompí en Australia, me tuve que operar para quitarme una parte del psoas y he notado que no he vuelto a competir con la libertad que he tenido en la mayoría de las ocasiones. Todos los problemas he ido encontrando la solución, no una solución, sino que he encontrado vías para poder seguir jugando, ventanas para desarrollar mi actividad con aparente normalidad. Esta vez no lo siento así, al menos de forma continuada. No puedo entrenar al 100%. Y tengo otras cosas que no se han ido. Como pasó a otra mucha gente, se tiene que acabar. Lo veo como algo normal de una persona que ha trabajado desde los 7 años, con una carrera larga", finalizó Nadal.