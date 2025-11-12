Ramón Romero, campeón del Circuito Andaluz de tenis

El jerezano Ramón Romero Abad se ha proclamado campeón del Circuito Andaluz de tenis en la categoría de Veteranos y participará en unas semanas en el Másters con las 16 mejores raquetas del panorama andaluz, en el que partirá como primer cabeza de serie. Pero antes, Romero Abad va a disputar el Torneo ITF 200 de Chiclana, cita que es puntuable para el Campeonato del Mundo de Veteranos.

Ramón Romero se ha impuesto en el Circuito andaluz pese a que la temporada no arrancó demasiado bien por unos problemas físicos que, no obstante, no le impidieron ganar varias de las citas de este torneo. En la última, celebrada hace unos días en Sevilla correspondiente al Torneo Río Grande, llegó a la final, cayendo en la misma, aunque sumando los puntos suficientes para llevarse el Circuito. En esta prueba, Ramón Romero Abad se impuso a Luis Revilla por 7/5 y 6/3 en una semifinal, mientras que en la otra Manolo Massip ganaba a Benjamín Velasco con un doble 6/0. En una apretada y emocionante final, Massip vencía al tenista jerezano por 7/6 y 6/3.

Los 16 jugadores clasificados para el Másters, que se disputará en las pistas de la Federación Andaluza de Tenis en Sevilla son: Ramón Romero Abad, Luis Revilla, Benjamín Velasco, Manuel Massip, Emilio Nieto, Miguel Villau, Manuel Navas, Augusto Ernesto Cera, Carlos Arévalo, Narciso Regidor, José Luis Domínguez, Rafael Vargas, Pedro Hergueta, Rafael Jiménez, Juan Antonio Rodríguez, Manuel Díaz, Enrique González y Fernando Martín.