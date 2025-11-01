Emotivo homenaje al tenista y profesor de 87 años Rafael de Miguel Prieto: don Rafael

Las instalaciones del Racket Club Jerez fueron el escenario hace unos días de un emotivo homenaje realizado a la figura de Rafael de Miguel Prieto, tenista jerezano de 87 años que recibió una gran sorpresa de muchos de sus amigos con los que ha competido y sigue compitiendo durante años.

El acto estuvo organizado por una comisión encabezada por el también tenista jerezano Ramón Romero Abad y al mismo asistieron Pedro Osete, videpresidente de la Federación Andaluza de Tenis, y el delegado de Deportes, Tomás Sampalo.

Rafael de Miguel fue recibido en una de las pistas de tierra batida de The Racket Club Jerez por una gran cantidad de amigos que alzaron sus raquetas haciéndole un pasillo. El homenaje fue una sorpresa para el tenista jerezano de 87 años, al que se vio visiblemente emocionado. Recibió una placa conmemorativa y una camiseta firmada por sus amigos, mientras que su esposa fue obsequiada con un ramo de flores.

Ramón Romero le dedicó también unas bonitas y sentidas palabras haciendo un recorrido tanto por su vida deportiva como personal, destacando su faceta también como docente: impartió clases durante muchos años en el Colegio Público Vallesequillo y formaba parte, junto a otros profesores, del equipo de fútbol sala, otra de sus pasiones como también el fútbol y el ciclismo.