La Real Escuela cierra con éxito el Concurso Internacional WAWE de Equitación de Trabajo con Olea campeón

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (REAAE), fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, ha acogido durante este fin de semana el Concurso Internacional WAWE, Concurso Nacional y Campeonato de Andalucía de Equitación de Trabajo, que ha contado con la presencia de un total de 54 binomios procedentes de nueve países, Australia, Alemania, Portugal, Canadá, Francia, Colombia, Suecia, Inglaterra y, por supuesto, de España. Asimismo, han competido en el Nacional cinco comunidades autónomas, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía.

España es uno de los países pioneros más destacados en esta disciplina, que puede ser definida como el proceso de adiestramiento que recibe un caballo con el objeto de potenciar sus habilidades y adquirir las destrezas necesarias para el trabajo con el ganado y durante esos días se han celebrado las pruebas de Doma, Manejabilidad y Velocidad en los cinco niveles de doma de los caballos, es decir, Juveniles, Iniciados, Júniors, Intermedia y Domados. En la categoría de Másters, cabe destacar la actuación del binomio formado por José Antonio Olea y 'Trafalgar del Jaral', que, con un total de 74 puntos, se ha hecho con el primer puesto.

La clausura del Concurso Internacional WAWE, Nacional y Campeonato de Andalucía en la Real Escuela fue brillante.

El jinete de la Real Escuela, Juan José Verdugo Camacho, con el PRE hierro de la fundación, 'Inocente XIX', se ha impuesto en la Intermedia. Asimismo, el morenense ha quedado campeón en la prueba de Iniciados con 'Kabila', yegua PRE y también del hierro de la Real Escuela. En el Internacional ha obtenido medalla de bronce con 'Aire de Cantarinas'.

De igual forma, cabe señalar la buena actuación del alumno de la Real Escuela Joan Crespo, que, a lomos del caballo de la institución 'Capitán' y en la categoría de Young Rider, obtuvo la segunda posición en el Campeonato de Andalucía y la tercera en el Internacional.

Los resultados han podido ser seguidos a través de equitaciontrabajo.com y este concurso antecede al Campeonato del Mundo de Equitación de Trabajo, uno de los eventos internacionales más importantes de esta disciplina y que se celebrará en las instalaciones de la Real Escuela el próximo año 2026.