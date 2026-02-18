La Real Escuela presenta los Concursos de Doma Clásica Internacional (CDI)

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (REAAE), fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, ha acogido este miércoles 18 de febrero la presentación de los Concursos Internacionales de Doma Clásica (CDI3*) que se celebrarán en sus instalaciones el próximo mes de marzo, más concretamente, durante los días comprendidos entre el 6 y el 8 y entre el 12 y el 14.

La doma clásica será el “pistoletazo de salida” del extenso calendario deportivo programado para este año; a esta competición le seguirán, el 21 de marzo, el VIII Concurso de Atalaje de Tradición “Ciudad de Jerez” (CIAT), la Copa de SM El Rey de Doma Vaquera, del 18 al 20 de septiembre y el Campeonato de Andalucía e Intercomunidades de Alta Escuela Española, 3 y 4 de octubre. Todas ellas entre las competiciones más relevantes tanto a nivel nacional como internacional. Así, hay que destacar sobremanera la celebración del Campeonato del Mundo Wave de Equitación de Trabajo, que, por vez primera, lo acogerá España, más concretamente, la Real Escuela, los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre.

Los CDI3* contarán con la presencia de binomios de nacionalidades distintas, tales como tailandesa, indonesia, taiwanesa, portuguesa, finlandesa, uruguaya, alemana y española, cerrándose el plazo de inscripción el próximo lunes, día 23 de febrero.

Jinetes de alto nivel tomarán parte en este evento hípico, considerado el más importante en España dentro de su categoría, y que, albergará las pruebas para adultos, caballos jóvenes y menores, siendo el Gran Premio, una vez más, la “prueba reina”.

Por otro lado, el jurado estará compuesto por un total de 14 oficiales, dos de ellos españoles y siete del máximo nivel.

Los resultados podrán ser consultados a través de la plataforma especializada en el mundo de la doma clásica y de la equitación en España, ViveLaDoma.com.

El horario del campeonato variará en función de los días y será aproximado, dando comienzo las pruebas sobre las 9:00 horas y terminando sobre las 20:00, a excepción de los días de clausura en los que se dará por finalizado algo más temprano. Cada jornada contará con sus respectivos recesos.

Las entradas podrán ser adquiridas tanto en las taquillas de la institución como a través de su página web. Las mismas tendrán un precio de 16 euros para adultos y de 10,50 para los niños de entre 4 y 13 años. Hasta los 3 años, accederán a las instalaciones gratuitamente.

El público asistente contará con una carpa de restauración en la que podrá realizar sus consumiciones de bebidas y comidas si así lo desea. Además, el bar de la Real Escuela también permanecerá abierto.

Asimismo, se podrá disfrutar del estupendo restaurante instalado los salones nobles del Palacio Recreo de las Cadenas, un entorno único y emblemático en el que reponer fuerzas.

El acto, que ha comenzado a las 11:30 horas y ha tenido lugar en el Salón de los Espejos del palacio Recreo de las Cadenas, ha sido presidido por el director de la Real Escuela, Rafael Olvera, quien ha querido “agradecer a todos los medios su presencia y colaboración a la hora de la divulgación de las actividades planificadas para este año. Igualmente, ha querido resaltar que las pistas donde se celebrarán ambos concursos han sido completamente renovadas para ofrecer las mejores instalaciones a los concursantes. También ha invitado a todo el público en general, y no solo a los entendidos del mundo del caballo, a que se acerquen a la Real Escuela a disfrutar de las competiciones previstas. Para finalizar, ha incidido en la importancia que tiene para la institución estos eventos deportivos, ya que el fomento de los mismos se encuentra entre sus objetivos principales”.