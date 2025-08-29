Regresan Carvajal y Rodri a la convocatoria de la Selección

Dani Carvajal y Rodri Hernández, dos de los capitanes de la selección española, vuelven a una convocatoria de Luis de la Fuente tras superar graves lesiones de rodilla que los apartaron de los terrenos de juego durante casi un año. Junto a ellos regresará Ferran Torres, mientras que la gran novedad es el estreno del joven delantero Jesús Rodríguez, de 19 años, para los dos primeros partidos de clasificación al Mundial 2026, ante Bulgaria y Turquía, ambos a domicilio.

Respecto a la lista que disputó en junio la fase final de la Nation League, el seleccionador introduce cuatro cambios. Se caen por lesión Isco Alarcón, Álex Baena y Samu Omorodion, y por decisión técnica Óscar Mingueza.

El regreso de Carvajal y Rodri, pilares en la etapa de De la Fuente, se produce justo un año después de su último encuentro con la Roja, el 8 de septiembre de 2024 en Suiza. Desde entonces, las lesiones les obligaron a perderse toda la temporada. Ferran Torres, otro fijo del seleccionador, también vuelve tras recuperarse. La apuesta de futuro es Jesús Rodríguez, formado en el Betis y ahora en el Como italiano de Cesc Fàbregas.

De la Fuente mantiene su bloque, con continuidad en la portería (Unai Simón, David Raya y Álex Remiro) y retoques mínimos en defensa y mediocampo. En la delantera, la baja de Ayoze Pérez por lesión abre la puerta a Rodríguez como único debutante.

España debutará en la fase de clasificación el jueves 4 de septiembre en Sofía ante Bulgaria y visitará después a Turquía en Konya el domingo 7, ambos partidos a las 20:45 horas.

Lista completa de convocados

Porteros: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad).

Defensas: Dani Carvajal (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Robin Le Normand (Atlético), Pau Cubarsí (Barcelona), Dani Vivian (Athletic), Dean Huijsen (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampistas: Rodri (Manchester City/ING), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (Barcelona), Pedri (Barcelona), Fermín López (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG).

Delanteros: Yeremy Pino (Crystal Palace), Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic), Dani Olmo (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Como), Ferran Torres (Barcelona), Jesús Rodríguez (Como).