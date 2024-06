República Checa mide las aspiraciones de Portugal y Cristiano Ronaldo

El portero Diogo Costa, los defensas Rubén Días, Joao Cancelo o Pepe, los medios Vitinha, Bernardo Silva o Bruno Fernandes y los delanteros Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Joao Félix o Rafael Leao dan a la selección portuguesa de Roberto Martínez un aspecto reluciente de favorito en la Eurocopa, donde encara este martes una prueba de fuego ante la República Checa.

Sexta de Eurocopa de Cristiano a sus 39 años

Campeona en 2016, cuando Éder ejerció como héroe del triunfo contra pronóstico contra Francia en el estadio Saint Denis de París, por 0-1 en la prórroga, su generación actual lo propone para lo máximo, sin límites, sin excusas, capitaneados por Cristiano Ronaldo. 39 años… Y 914 goles entre sus clubes, las selecciones inferiores y la absoluta, con la que ha firmado 131 en 207 encuentros como el máximo goleador de todos los tiempos del conjunto luso, con el que asume su último servicio en una gran competición, cuando el Mundial 2022 ya pareció el fin.

Alineaciones probables Portugal: Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Inacio, Cancelo; Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Félix o Rafael Leao. República Checa: Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Souček, Provod, Barák, David Jurásek; Kuchta, Schick. Árbitro: Marco Guida (Italia). Estadio: Red Bull Arena de Leipzig. Hora: 21.00.

Aquella eliminación ante Marruecos, en los cuartos de final, dañó al grupo, que cambió de seleccionador, Roberto Martínez por Fernando Santos, para revitalizar a Cristiano y compañía, con una fase de clasificación impecable (once goles incluidos de CR7) que no será más que una anécdota si no va más allá en la ronda final. La gestión de las altísimas expectativas es una obsesión en Portugal. Se evaluará a sí misma este martes en Leipzig.

Entre las novedades del estilo, del técnico y de las formas, no ha cambiado apenas nada en la nómina del equipo desde el batacazo con Marruecos en los cuartos de final de Qatar 2022 hasta Alemania 2024. Nada más Gonçalo Inácio, Nélson Semedo, João Neves, Francisco Conceição y Pedro Neto.

Siguen Diogo Costa, José Sa y Rui Patrício en la portería; Antonio Silva, Danilo Pereira y Nuno Mendes (lesionados en Catar), Diogo Dalot, João Cancelo, Pepe y Rúben Dias en la defensa; Bruno Fernandes, João Palhinha, Matheus Nunes (ha sustituido a Otávio Monteiro, baja por lesión), Rúben Neves, Vitinha y Bernardo Silva en el medio; y Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix y Rafael Leão en la delantera. 21 de 26 sufrieron en Qatar.

13 victorias en 15 partidos con Roberto Martínez

La revancha es Alemania 2024, entre el impulso que ha supuesto Roberto Martínez. Portugal ha ganado 13 de sus 15 partidos, con las únicas dos excepciones de una derrota 2-0 en marzo ante Eslovenia y, sobre todo, el 1-2 del pasado 8 de junio ante Croacia, sin Cristiano, que retornó para marcar dos goles a Irlanda en el último amistoso antes de viajar a Alemania. El otro tanto fue de Joao Félix, que también opta a la titularidad este martes.

Turquía y Georgia completan el grupo

Su debut en la Eurocopa 2024 es el partido más complejo del grupo, sobre el papel: la República Checa. Después aguardarán Turquía y Georgia. La cima es el único destino asumible para Portugal, ganadora de sus cuatro últimos duelos ante ese rival; el más reciente 0-4 en septiembre de 2022. Era otra República Checa diferente a la actual, ahora dirigida por Iván Hasek. No ha perdido ningún encuentro desde que la entrena su actual seleccionador, con siete victorias, incluidos un 3-1 a Bélgica o un 2-0 a Polonia, y dos empates, antes de reencontrarse con la Eurocopa, de la que se despidió de cuartos de final en la última edición, eliminada por Dinamarca (1-2) tras superar a Países Bajos en octavos por 2-0.

Los tres representantes del imponente curso del Bayer Leverkusen (el portero Matej Kovar, con tan solo un encuentro en la selección y suplente este martes, y los delanteros Adam Hlozek y Patrick Schick), los jugadores del West han Thomas Soucek y Vladimir Coufal o el centrocampista del Fiorentina Antonin Barak lideran su convocatoria en Alemania 2024, con 15 jugadores entre el Sparta y el Slavia Praga y el Viktoria Plzen.