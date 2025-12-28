Resumen de los mejores momentos del deporte español en 2025

2/14

Carlos Alcaraz cerró 2025 como número 1 del ranking de tenis ATP por segunda vez en su carrera, tras una temporada dominante en la que conquistó ocho títulos, incluidos dos Grand Slams: Roland Garros —donde defendió el trofeo con una remontada histórica ante Jannik Sinner desde dos sets abajo en la final más larga de la historia del torneo— y el US Open, donde volvió a derrotar al italiano para alzarse con su segundo título en Nueva York, sumados a otros trofeos como los Masters 1000 de Montecarlo, Roma y Cincinnati, y los ATP 500 de Róterdam, Queen's y Tokio.

EFE