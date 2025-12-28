Resumen de los mejores momentos del deporte español en 2025
El año 2025 ha sido un capítulo dorado para el deporte español, marcado por triunfos que han elevado el prestigio nacional en escenarios mundiales. A continuación, repasamos algunos de los grandes hitos que han definido este año memorable.
1/14El Real Betis fue subcampeón de la Conference League. Los verdiblancos alcanzaron así la primera final europea de su historia, disputada el 28 de mayo en Breslavia (Polonia), contra el Chelsea FC. Aunque el resultado final fue de 1-4 para los ingleses, el Betis firmó un gran encuentro./Juan Carlos Muñoz
2/14Carlos Alcaraz cerró 2025 como número 1 del ranking de tenis ATP por segunda vez en su carrera, tras una temporada dominante en la que conquistó ocho títulos, incluidos dos Grand Slams: Roland Garros —donde defendió el trofeo con una remontada histórica ante Jannik Sinner desde dos sets abajo en la final más larga de la historia del torneo— y el US Open, donde volvió a derrotar al italiano para alzarse con su segundo título en Nueva York, sumados a otros trofeos como los Masters 1000 de Montecarlo, Roma y Cincinnati, y los ATP 500 de Róterdam, Queen's y Tokio./EFE
3/14Marc Márquez conquistó el 28 de septiembre en el circuito japonés de Motegi su noveno título mundial de motociclismo, el séptimo en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025), con el segundo puesto en la cita de Japón, la carrera número 17 de 22, con lo que igualó los 7 del italiano Valentino Rossi./EFE
4/14La centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí prolongó su reinado como la mejor futbolista del planeta al conquistar por tercer año consecutivo el Balón de Oro, un hito inédito hasta la fecha. La jugadora también conquistó después su tercer premio "The Best" de la FIFA, tras celebrar con su club en 2025 el triplete español -Liga F, Copa de la Reina y Supercopa-, antes del subcampeonato en la Eurocopa de Suiza con España./EFE
5/14La selección española femenina de fútbol finalizó 2025 con un balance agridulce. Fue subcampeona de la Eurocopa, al caer en la final ante Inglaterra en la tanda de penaltis tras empatar 1-1 en la prórroga. Sin embargo, revalidó el título de la UEFA Women's Nations League al derrotar a Alemania por un global de 3-0 en la final (0-0 en la ida y 3-0 en la vuelta, con doblete de Clàudia Pina)./EFE
6/14Ilia Topuria acabó 2025 como campeón invicto de peso ligero en la UFC, tras un hito histórico al conquistar el título vacante en junio al noquear en el primer asalto a Charles Oliveira en UFC 317. Topuria se convirtió así en el décimo peleador en la historia en ganar cinturones en dos divisiones diferentes (pluma y ligero)./EFE
7/14Un año después de ganar dos medallas en los Juegos de París 2024, María Pérez volvió a hacer historia a lo grande en los Mundiales de atletismo de Tokio. La granadina revalidó en Japón los títulos mundiales de 20 y 35 kilómetros marcha que había ganado en Budapest y se convirtió en la primera mujer en conquitar dos dobletes mundiales consecutivos./EFE
8/14La selección española masculina de baloncesto 3x3 conquistó el oro mundial en 2025 al imponerse en la final a Suiza por 21-17 en Ulán Bator (Mongolia), logrando el primer título histórico en la Copa del Mundo FIBA para el equipo formado por Carlos Martínez, Diego de Blas, Iván Aurrecoechea y Guim Expósito/EFE
9/14La selección española masculina de waterpolo ganó su cuarto oro en los Mundiales de Natación celebrados en Singapur, al derrotar a Hungría (15-13) en la final. Tras los títulos de Perth 1998, Fukuoka 2001 y Budapest 2022, el de Singapur fue el segundo oro del equipo que dirige David Martín con un equipo liderado por el capitán Felipe Perrone, y con Álvaro Granados como MVP de los Mundiales, en los que España suma cinco podios./EFE
10/14Los Mundiales de Natación de Singapur elevaron a lo más alto la figura de Iris Tió. La nadadora barcelonesa de 23 años se convirtió en la primera española en conquistar un oro individual en natación artística y se colgó seis medallas, tres de ellas desde lo más alto del podio y otras tres de bronce./EFE
11/14La selección española femenina de atletismo triunfó en el Campeonato del Mundo de Relevos celebrado en Guangzhou (China) al conquistar un oro y una plata. El equipo femenino de 4x400, formado por Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y Blanca Hervás, se proclamó campeón con un nuevo récord de España de 3:24.13, superando a Estados Unidos. Por su parte, el relevo 4x100 femenino, con Esperança Cladera, Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez, logró la plata en 42.28 segundos, solo por detrás de Gran Bretaña./EFE
12/14El menorquín Albert Torres ganó el título en la modalidad de ómnium de los Mundiales de ciclismo en pista celebrados en el velódromo de Peñalolén de Santiago de Chile, campeonato que suma al logrado en Cali en 2014 en la prueba de madison junto a David Muntaner. El ciclista de Ciutadella se volvió a coronar con 35 años tras llegar primero a la prueba definitiva, después de cosechar dos terceros puestos en la "Tempo Race"/EFE
13/14La selección española masculina de rugby 7 conquistó la medalla de plata en el Campeonato del Mundo HSBC SVNS, celebrado en Los Ángeles, tras caer en la final ante Sudáfrica por 5-19. Dirigidos por Paco Hernández, los Leones 7s cerraron su mejor temporada en el circuito mundial —terceros en la liga regular— con esta gesta histórica, pasando de luchar por la permanencia a disputar el título./EFE
14/14Dennis González y Mireia Hernández lograron la medalla de plata en el dúo mixto técnico de los Mundiales de natación artística de Singapur 2025, por detrás de la ganadora Rusia./EFE