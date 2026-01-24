La Roteña, penúltima, pieza en teoría asequible para el Jerez Industrial

El Jerez Industrial rinde visita a la UD Roteña, el Guadalcacín recibe en el Antonio Fernández Marchán al Trebujena y el Xerez DFC B juega en Barbate en la tercera jornada de la segunda vuelta del campeonato de la Primera Andaluza de Cádiz, encuentros que se disputan a partir de las doce del mediodía de este domingo.

Los de Nono Prado, tras su victoria frente al Puerto Real y con un Mochón absolutamente enchufado -apenas ha necesitado unos cuantos partidos para situarse al frente de la tabla de goleadores de su equipo con 6 dianas- se enfrenta en el antiguo Puntas Vela auna Roteña en horas muy bajas. Los rojillos, entrenados por el exdirector deportivo industrialista Alberto Orellana, son penúltimos con 9 puntos, sólo han ganado un partido en su estadio y fue en la segunda jornada al Chiclana B. Además, es la única victoria en toda la temporada de un equipo que suma 15 partidos sin vencer, aunque ahora han iniciado una serie de tres sin perder con empates consecutivos contra Barbate, Rota y Chiclana B.

Por contra, el Industrial es uno de los mejores equipos a domicilio, con 16 de sus 26 puntos sumados fuera de Jerez. Pese a las ausencias de hombres importantes en las últimas semanas, el conjunto blanquiazul está en un buen momento deportivo y ha logrado nueve de los últimos 12 puntos en juego, ganando sus dos primeros partidos de la segunda vuelta contra Ciudad de Cádiz y Puerto Real, ascendiendo a la quinta plaza que da derecho a jugar el play-off.

Por su parte, el Guadalcacín se mide a las doce del mediodía a un Trebujena que la pasada semana empataba a ujn gol en casa del Xerez DFC B, aumentando a nueve las jornadas sin conocer el triunfo. A priori, el partido se presenta asequible para un Guadalcacín que es el tercer mejor equipo de la categoría en su feudo, sólo superado por los dos primeros, Rayo y Arcos. Los de David Navarro están cuajando una extraordinaria temporada y ocupan la cuarta posición con 29 puntos por los 22 de su rival este domingo, cuya última victoria se data a finales de octubre.

Para terminar, salida complicada la que tiene el Xerez DFC B a Barbate. Los costeros sólo han perdido un partido en el Municipal aunque los azulinos se muestran mucho más sólidos a domicilio (cuatro victorias) que en La Granja. El cuadro de Francis está a un solo punto de los barbateños, por lo que una victoria significaría adelantarlos y subir algún puesto en la clasificación. Con nueve puntos sobre el descenso, los xerecistas están fuera de peligro en una campaña en la que Puerto Real y Roteña, dos históricos del fútbol provincial, pasan por momentos muy delicados teniendo la salvación muy difícil.