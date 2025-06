Rubén González Escudero, nuevo presidente del Jerez Industrial

El Jerez Industrial ya tiene nuevo presidente. Una vez finalizado el plazo establecido por la junta electoral para la presentación de candidaturas, la encabezada por Rubén González Escudero ha sido la única que ha dado el paso al frente y será el encargado de regir los destinos de la entidad blanquiazul durante los próximos cuatro años. El club inició el pasado viernes 13 de junio el proceso electoral, una vez que la directiva de Emilio Fernández presentó su dimisión tras finalizar la competición. La primera ventana se cerró el lunes día 16 sin aspirantes, la entidad la prolongó primero una semana y luego dos días más y a la tercera, la vencida.

González Escudero es socio y aficionado del Jerez Industrial desde pequeño, fue jugador de la cantera y ha sido patrocinado de la entidad en distintas etapas. Es jerezano tiene 49 años, biólogo, está volcado con su empresa Nebur Medio Ambiente y el poco tiempo que le queda libre lo dedica a su familia. Sabe que el paso que ha dado es importante y que conlleva "una gran responsabilidad, pero es un orgulloso presidir una entidad con la solera que tiene la nuestra. No podíamos dejar el barco a la deriva y que un grupo de socios hayamos decido dar este paso significa que estamos vivos, había que ayudar. Está claro que todos tenemos problemas laborales y unas familias a las que atender, pero el club para nosotros es como un integrante más de nuestra familia".

Rubén González apostará por la cantera, se apoyará mucho en Juan García y cuenta con Mena.

Desvela que es amigo personal de Emilio Fernández y que "me ha dejado el listón muy alto, ha trabajado de forma encomiable, ha sido perfeccionista, elegante y ha aportado energía. Lo sé de primera mano porque era uno de sus patrocinadores, he visto su dedicación y espero que siga con nosotros ayudando en todo lo que le sea posible. Comparto su filosofía y mi apuesta va a ser continuista, aunque cada uno tenemos nuestras ideas. Emilio es mi amigo, también jugó conmigo en la cantera y hasta fuimos juntos al instituto. Me ha explicado la situación y, aunque no es fácil, nos hemos embarcado en esta aventura".

Bajo su punto de vista, "el Jerez Industrial ha demostrado a lo largo de su historia que sabe levantarse, estamos vacunados contra las dificultades" y, por eso, pide "la ayuda de todos los socios y aficionados que estén dispuestos a echar una mano, pero el que venga, que venga a ayudar, para restar mejor que se quede en su casa. Actualmente, la sinergia del Jerez Industrial es positiva y la queremos conservar. Las relaciones con el Ayuntamiento, Diputación y los otros clubes de la ciudad son buenas y buscaremos afianzar esas relaciones. Hay que trabajar desde la humildad y tender la mano a todos". En ese sentido, el Xerez DFC ha sido uno de los primeros clubes en felicitar a González Escudero a través de sus redes sociales una vez nombrado presidente.

Aunque todavía no ha aterrizado, sus ideas las tiene claras. La cantera será fundamental en su proyecto y, para ello, se apoyará en la figura de Juan García, presidente del Juventud Jerez Industrial. "Fue una de mis condiciones para dar el paso, considero que lleva muchos años haciendo una labor magistral no sólo a nivel deportivo, también social y es algo que algún día se le tendrá que reconocer. Me voy a apoyar mucho en él y un club como el nuestro, que tiene peso, historia y solera, pero que ahora está donde está debe tener a la cantera como uno de sus pilares. Yo soy muy de aquello que hizo famoso Florentino Pérez con lo de los Zidanes y Pavones, hay que tener de todo para seguir creciendo".

Y si tiene claro que apostará por la cantera también aboga por la continuidad en el banquillo de José Manuel Mena, que la pasada temporada llegó tras la dimisión de Bruno Herrero y clasificó al equipo para la fase de ascenso a División, pero perdió su semifinal ante el Arcos. "Es digno merecedor de seguir al frente del equipo, se lo ha ganado con su trabajo. Es industrialista, conoce la casa y sabe lo que queremos y necesitamos. Realizó un gran trabajo la pasada temporada y o se le puede pedir más, el fútbol es como es y la pelota no siempre entra".

Los nuevos dirigentes tendrán una reunión este viernes en las que sentarán las primeras bases de su nuevo proyecto, repartirán los cargos y darán a conocer las líneas a seguir. De momento, Rubén González reitera las gracias "a todas las personas que me han felicitado y que me están mostrando su apoyo. Ya lo he comentado, necesitamos la ayuda y la colaboración de todos los industrialistas".