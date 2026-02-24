Rui Costa defiende a Prestianni ante la acusación de racismo: "El Benfica nunca tendría jugadores racistas"

El presidente del Benfica, Rui Costa, salió en defensa del extremo argentino Gianluca Prestianni tras la sanción provisional impuesta por la UEFA, asegurando que el futbolista "es todo menos racista". Las declaraciones del máximo dirigente benfiquista se produjeron este martes en el aeropuerto de Lisboa, momentos antes de que la expedición portuguesa partiese rumbo a Madrid para disputar el partido de vuelta del playoff de la UEFA Champions League contra el Real Madrid. El club lisboeta ha presentado un recurso ante el organismo europeo y el jugador viajó con sus compañeros a la capital de España, a la espera de una resolución definitiva.

La polémica se desató tras los incidentes ocurridos durante el partido de ida en el Estadio da Luz el pasado 17 de marzo, cuando el delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, denunció haber sido objeto de insultos racistas por parte de Prestianni. La UEFA decidió aplicar una suspensión cautelar al jugador argentino, impidiéndole participar en el encuentro de vuelta programado para este miércoles en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, el Benfica no se resigna y considera que "no hay nada probado" que justifique la ausencia del extremo en un compromiso de tal magnitud.

"No estaba dentro del campo para saber qué se dijo. Lo que puedo decir es que creo en mi jugador. Prestianni está siendo crucificado como una persona racista y es todo menos racista", declaró Rui Costa ante los medios de comunicación. El dirigente portugués fue contundente al afirmar que "el Benfica nunca tendría jugadores racistas en su plantilla" y añadió que, de ser cierto, él sería "el primero en tomar medidas" contra el futbolista. Las palabras del presidente reflejan el respaldo institucional hacia Prestianni en un momento delicado para el club.

La historia antirracista del Benfica y el legado de Eusébio

Rui Costa aprovechó sus declaraciones para recordar los valores históricos del Sport Lisboa e Benfica en la lucha contra el racismo y la discriminación. El presidente subrayó que el club que representa "a lo largo de toda su historia ha sido un ejemplo de inclusión y de no al racismo". En este sentido, mencionó que su mayor bandera es un jugador africano", en clara referencia a la leyenda Eusébio da Silva Ferreira, considerado el mejor futbolista portugués de todos los tiempos y natural de Mozambique, antigua colonia portuguesa.

Eusébio, conocido como la 'Pantera Negra', vistió la camiseta del Benfica entre 1960 y 1975, convirtiéndose en símbolo universal del club lisboeta y del fútbol portugués. Su figura representa los valores de integración que el Benfica defiende desde hace décadas, y su estatua preside la entrada del Estadio da Luz. Costa utilizó este referente histórico para enfatizar que la institución no tolera comportamientos racistas y que cualquier acusación de este tipo contra sus jugadores resulta especialmente dolorosa dada la trayectoria del club.

El recurso del Benfica ante la UEFA y la situación de Prestianni, que viaja a Madrid

El club portugués no se ha conformado con la decisión provisional de la UEFA y ha interpuesto un recurso formal ante el Comité de Apelación del organismo europeo. Según explicó Rui Costa, la entidad considera que la suspensión preventiva carece de fundamento al no existir pruebas concluyentes sobre los supuestos insultos racistas. "No se justifica la ausencia del jugador en este partido", afirmó el presidente, señalando que la presunción de inocencia debe prevalecer hasta que se esclarezcan los hechos.

La decisión de incluir a Prestianni en la expedición que viajó a Madrid responde a la esperanza del Benfica de obtener una resolución favorable antes del pitido inicial. Aunque las posibilidades de que la UEFA revierta su decisión en tan breve plazo son escasas, el club quiso demostrar su confianza en el futbolista argentino y mantener todas las opciones abiertas. La presencia del extremo en la concentración también sirve como mensaje de apoyo institucional en un momento en que el jugador se encuentra en el centro de una grave controversia.