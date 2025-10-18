Selu, nuevo director deportivo del Jerez Industrial

El Jerez Industrial se quedó sin director deportivo la pasada temporada tras la marcha conjunta de Alberto Orellana, que desempeñaba esas funciones, y Bruno Herrero, técnico de la plantilla, por desavenencias con la directiva. Llegó José Manuel Mena como entrenador y el pasado verano se encargó junto a la comisión deportiva de la confección de la plantilla, pero tras su dimisión por problemas laborales el club ha decidido reestructurar su organigrama y reforzarlo. La nueva junta directiva que preside Rubén González pretende profesionalizar la parcela deportiva y ha anunciado la contratación de un director deportivo, José Luis Zaldívar, conocido en el mundo del fútbol desde que era jugador como Selu. El técnico será presentado este lunes a las doce en la sala de prensa del Pedro Garrido.

Selu, nacido el 10/12/1976 en Puerto Real, llega avalado por una amplia trayectoria como futbolista, analista deportivo y técnico, ya que durante las últimas temporadas ha trabajado en la cantera del Cádiz y llegó a formar parte del cuerpo técnico del filial amarillo con Juanma Cruz. Igualmente, estuvo en el Balón de Cádiz20 (18/21), Juvenil B Cádiz CF de Liga Nacional (22/23) y Juvenil A Cádiz CF División de Honor (23/24).

Como jugador, el que fuera central dio sus primeros pasos en la Peña Sevillista de Puerto Real juvenil, en la 95/97 dio se enroló en el Puerto Real CF, para comenzar su carrera profesional el Racing Club Ferrol (99/99), Dos Hermanas CF (99/00), Xerez CD (00/04), Córdoba CF (04/05), otra vez Xerez CD entre 05 y 07, Orihuela CF (07/09), San Fernando CD (09/10), CD Toledo (10/11) y colgó las botas en el club isleño en la 11/12.

El nuevo director deportivo industrialista es Técnico UEFA C desde 2024 y en este 2025 ha sacado el título de Técnico UEFA B. Igualmente, fue CEO Izagen en 2013, perteneció al Grupo networking empresarial entre 2016 y 2022 como presidente-vicepresidente-secretario y en el ⁠Grupo Social Solidario Rotary Jerez ha ejercido como secretario entre 2021 y 2024.

Selu afronta este nuevo proyecto con mucha ilusión y mucho trabajo por delante. Una de las primeras decisiones que tendrá que tomar será referente al banquillo industrialista, que no cuenta con entrenador de forma oficial desde la marcha de Mena, aunque la directiva está contenta con los preparadores interinos, que son los que formaban el cuerpo técnico del jerezano que presentó la dimisión por motivos laborales.