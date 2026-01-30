Fin de semana intenso para el CTM Jerez

El Club Tenis de Mesa Jerez afronta un nuevo y exigente fin de semana de competición con hasta ocho encuentros oficiales repartidos entre el viernes y el domingo, la mayoría de ellos como local, lo que convertirá al pabellón jerezano en uno de los grandes focos del tenis de mesa andaluz.

El sábado por la mañana, desde las 10:00 horas, llegará una auténtica maratón de partidos. En Liga Andaluza, el Maxcolchón se desplazará a El Puerto para enfrentarse al conjunto local, mientras que el equipo, El ChemaTM jugará en casa ante Tartessos, en un encuentro que se presenta muy igualado.

El mismo sábado 31 de enero por la tarde habrá una doble cita en casa. A partir de las 17:00 horas, el conjunto de División de Honor Masculina recibirá al CTM Almendralejos, en un duelo clave ante un rival directo en la clasificación. A la misma hora, el equipo de Primera Nacional Masculina se medirá al Club Málaga, con el objetivo de seguir sumando y mantener su buena dinámica en la competición.

Especial atención merece el choque de Superdivisión Andaluza, donde el equipo Plus Asesores disputará un atractivo derbi local frente a Goframa, uno de los partidos más esperados del fin de semana. En paralelo, el otro conjunto de Superdivisión El Mesón Alcazaba viajará a Cádiz para enfrentarse al Bahía de Cádiz, un encuentro complicado en una cancha siempre difícil. También en la mañana del sábado, a las 10:00 horas, el equipo de División de Honor jugará en casa frente al Portuense, en un duelo provincial que promete intensidad y emoción.

El broche de oro llegará el domingo 1 de febrero, a las 11:00 horas, con el partido del equipo de Superdivisión de Honor Femenina, LIGA IBERDROLA, que recibirá en casa al Burgos, en un enfrentamiento de gran nivel que puede resultar decisivo para los objetivos del conjunto jerezano. El Club invita a los aficionados del este bello y difícil deporte acudir este fin de semana al Pabellón del colegio PIOXII, para apoyar a sus equipos.

Arael y Alejandro, rumbo a Linares

Otra de las grandes citas del fin de semana la protagonizarán Arael Castro y Alejandro Galán que se desplazarán a Linares para asistir a una concentración de los mejores palistas andaluces de sus categoría donde se realizará un seguimiento para los próximos europeos.

Un fin de semana intenso y apasionante para el CTM Jerez, que volverá a demostrar la fortaleza de su cantera y la ambición de sus equipos en todas las categorías, con el apoyo de su afición como uno de los grandes pilares del club.