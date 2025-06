Sin aspirantes a la presidencia del Jerez Industrial acabado el plazo de presentación de candidaturas

El Jerez Industrial no tiene aspirantes a la presidencia... al menos de momento. El club inició el pasado viernes 13 de junio el proceso electoral fijando para las ocho de la tarde de este lunes día 16 el plazo máximo para la presentación de candidaturas. Pasada esta hora, la bandeja de entrada del correo electrónico donde los postulantes tenían que enviar su candidatura permanecía vacío, por lo que la entidad, cumpliendo con sus estatutos, abre un nuevo plazo, de una semana de duración, para aquellos que quieran dar el paso y aspirar a la presidencia del club tras la dimisión en bloque de la directiva que presidía Emilio Fernández.

En efecto, en la asamblea extraordinaria celebrada el pasado viernes día 13 en la sede de la delegación de Deportes, se aperturaba el proceso electoral con la exhibición del censo electoral y dos días de posibles impugnaciones al mismo, certificándose este lunes como plazo máximo para la presentación de candidaturas. Nadie ha dado el paso, por lo que el proceso se va a dilatar una semana, aunque el club debe comunicar en las próximas horas el nuevo calendario electoral.

Durante los últimos días, estaba comenzando a sonar con fuerza el nombre de Salvador Beato, expresidente del club de la copa y la venencia, como persona que iba a dar el paso en caso de que no se presentara ninguna otra candidatura. Finalmente, el exdirigente blanquiazul no ha realizado ningún movimiento, aunque no se descarta que lo lleve a cabo durante los próximos días.

Uno de los requisitos para poder ser elegible es ser miembro de la Asamblea con una antigüedad mínima ininterrumpida de un año en el club, que el expresidente no cumple ya que no ha sido socio las dos últimas temporadas, según fuentes de la entidad consultadas por este Diario. No obstante, es un 'escollo' salvable siempre y cuando los socios lo respaldasen en una asamblea general extraordinaria que se tendría que convocar para tal fin.