"El sistema de ascenso está caduco y antiguo"

El campeón vuelve a escena. El Xerez DFC Toyota Nimauto inicia este sábado la Liga recibiendo en el Polideportivo Ruiz-Mateos al Jerez FS, equipo recién ascendido ante el que tratarán los de Juan Carlos Gálvez sumar los tres primeros puntos de la temporada. El técnico reconoce que el verano ha sido complicado al tener que confeccionar un equipo prácticamente nuevo debido a la marcha de varias piezas importantes, pide paciencia a la afición y se muestra muy crítico con la Federación y el sistema de ascenso.

-Juan Carlos, el Xerez Toyota Nimauto se quedó a un gol del ascenso en el 'play-off' contra el Talavera. ¿Le ha dado muchas vueltas al último partido de la temporada pasada? Quizá si hubiera apostado un poco antes por el portero-jugador...

-Hay muchas reflexiones, entre ellas esa que me comentas del portero jugador, pero me quedo con lo que se vivió. Hace unos días hablaba con un amigo y me decía que si hubiera puesto al portero del primer tiempo... A posteriori se hacen muchos análisis. Para preparar la vuelta hicimos 52 cortes de defensa y ataque de lo que ocurrió en la ida y si analizamos el de vuelta, habrá otros 50 o 60 detalles. Quiero decir que no nos podemos quedar con que nos faltó un gol, sino que se dieron muchas situaciones. Hay que quedarse con la experiencia, con que el equipo estuvo magnífico y aprender de ello por si otro año se da esa situación. Lo dimos todo y no pudo ser. A seguir porque esto del deporte es como la vida.

-Al menos les queda el premio de la Copa del Rey, que no es poco.

-Sí. Nos tocará seguramente un equipo de Segunda División y eso, junto al trofeo de campeón, es el mayor premio para el equipo y la afición. Tendremos el premio de ver un equipo de superior categoría, vamos a ver si tenemos suerte, y seguramente disfrutaremos de ese encuentro; ojalá veamos al pabellón lleno y ojalá seamos ese mata gigantes que aparece durante la Liga. Traer un equipo de esta categoría al Ruiz-Mateos ya es bastante importante.

-Comienza la Liga y del equipo de la pasada temporada quedan pocos. Desde el punto de vista de la confección de la plantilla, ¿ha sido un verano duro?

-Nos hemos tenido que reinventar de nuevo. Hemos perdido a toda la columna vertebral de la pasada temporada, a los jugadores con más experiencia: Mario, Paquito, Juan y Raúl. Te encuentras con un grupo nuevo y ahora mismo nos falta un líder, con lo cual volvemos a situarnos otra vez en la temporada anterior, con un equipo nuevo que no sabemos qué rendimiento podrá dar a lo largo de la temporada.

-¿Qué espera de los que han venido?

-Como desde el punto de vista económico no podemos ofrecer nada, son jugadores desconocidos en la categoría. Samu es de Jerez y estuvo en Benalup en Tercera; Jaime Lorente jugó algunos partidos en Italia; y Moi, que viene de Alchoyano. En su mayoría son desconocidos y sin ninguna experiencia en Segunda B. Son jugadores que creemos que pueden darnos muchas cosas y darse a conocer como ha pasado con otros compañeros, como el caso de Germán la temporada pasada y dar ese salto de calidad. Pero, hasta que no comience la competición no lo vamos a saber.

-¿Se guardan fichas por lo que pudiera venir más adelante?

-Sí. Tenemos 12 jugadores y dos fichas que de momento no se van a utilizar porque al no cerrarse el mercado luego puede llegar algún jugador. Por ejemplo, Paquito lo ha dejado por cuestiones laborales pero si el día de mañana puede compatibilizarlo nos guardamos esa carta. También que llegue otro jugador que nos dé un salto de calidad y tome ese papel de líder. El verano ha sido duro porque ves que todo el trabajo realizado el año anterior en parte se viene abajo. Partimos de cero cuando otros rivales lo hacen con mucha más ventaja como pueden ser El Ejido o Ceuta, que fichan jugadores contrastados y que vienen de categorías superiores. Estos rivales no enfocan el inicio de temporada como nosotros, que tenemos que empezar con fundamentos básicos de fútbol sala. Pero bueno, ya lo hicimos el año pasado y es lo que nos toca. El entrenador es un eslabón más del club y tengo claro que tenemos que trabajar con la plantilla que nos dan y de aquí de Jerez, sin recursos para fichar, tenemos lo mejor. Pero sí, la pretemporada ha sido dura porque empiezas de cero.

-El Xerez DFC Toyota Nimauto es el actual campeón y, aún así, hay jugadores que han salido para jugar en la misma categoría. Parece claro que no se van por motivos deportivos.

-Cuando eres campeón de Segunda B y vives lo que has vivido con esa afición en un 'play-off' de ascenso, el jugador que se va es por dinero, menos o más, pero por regla general se busca una mejora en lo económico y es lógico. Por otro lado los jugadores que han fichado saben a qué vienen aquí y como en años anteriores saben que si lo hacen bien es un escaparate para poder salir a otros equipos, como el caso de Zequi hace dos temporadas, o los de Juan o Mario. También es importante para el club que los jugadores lleguen con ganas de triunfar y dar lo mejor de sí mismos porque al final se beneficia todo el equipo.

-¿Y el campeón a qué aspira esta temporada?

-Lo del año pasado es irrepetible aunque si algo nos demostró la temporada anterior es que nada es imposible. Está claro que nosotros vamos a soñar con lo más grande y lo más grande quizá sea meter un gol más que el año pasado, que nos hubiera dado el ascenso. Pero sabemos que es muy difícil y que reflexionando un poco sobre el éxito de la temporada pasada llegamos a la conclusión de que ganamos la Liga que podíamos ganar. Es decir, cuando los dos grandes favoritos, que eran Cerro Reyes y Ceuta, fallaron se abrió el título a equipos que no estaban llamados a ser campeones y ahí sí fuimos capaces de conseguir algo muy meritorio. Superplantillas como las de El Ejido o Ceuta en un año normal es lógico que sean los favoritos. Haciendo un símil con el fútbol, el Atlético de Madrid ganó la Liga cuando Barcelona y Madrid tienen una temporada mala. Y aquí pasa un poco igual. Pero nadie nos va a quitar el sueño de repetir lo del año pasado pero siendo conscientes de que a lo mejor estamos en la otra situación, que es luchando por abajo. Y si es por eso estoy tranquilo porque lo haremos de la mejor manera y lo que no nos podemos quitar es de disfrutar del camino de la temporada estemos en una situación o en otra.

-Volviendo al inicio de Liga, ¿cómo llega el equipo a esta primera jornada? ¿Lo ve lo suficientemente rodado?

-Llegamos con el aval del trabajo realizado para intentar conseguir los tres puntos. Nos queda por lo menos un mes o dos para ver lo que queremos. Eso ya nos pasó el año pasado y si vemos el vídeo del primer partido y el del último el equipo era totalmente distinto. Hemos jugado cuatro partidos, hemos ido de menos a más y el último nos dejó sensaciones positivas porque le ganamos a un rival como el Betis B que está en nuestra Liga y dejamos la portería a cero. Con lo que hemos trabajado, llegamos en condiciones de conseguir los tres puntos. Después está claro que la pista dictará sentencia.

-¿Empezar con una victoria servirá para ir adquiriendo confianza?

-Parte del éxito de la temporada anterior fue el inicio, conseguimos resultados muy buenos dentro del período de adaptación, eso es muy importante en un equipo en formación porque el jugador coge mucha confianza en el trabajo que se está haciendo. Le doy mucha importancia a estas dos primeras jornadas porque luego tenemos una de descanso y estoy seguro de que dentro de un mes estaremos mucho mejor, lo vemos en cada sesión que estamos mejorando a pasos agigantados.

-¿Qué me puede decir del Jerez, primer rival este sábado?

-Es un equipo que quizá parta con algo de ventaja con respecto a nosotros porque tiene la misma plantilla que la temporada pasada más un refuerzo. Es un grupo compacto, que viene de ser campeón de Tercera y con dos o tres jugadores desequilibrantes como Javi y Rubén. Supongo que vendrá con algo de respeto porque seguimos siendo los campeones y nosotros tendremos que seguir fieles a nuestros valores, esa intensidad, esa lucha y ese sufrimiento en la pista para conseguir resultados. En los inicios de temporada los partidos suelen ser muy igualados y los detalles decidirán el resultado final.

-Supongo que la comunión con el público volverá a ser importante.

-Trabajamos para atraer a los amantes del fútbol sala al Ruiz-Mateos. Hay que concienciar a la afición que lo de la temporada pasada es irrepetible y no nos podemos medir con esa vara porque no es el mismo grupo, pero que tengan claro que van a ver un equipo con los mismos valores de siempre, defendiendo los colores y el escudo a muerte y que va a intentar hacer disfrutar a la gente. Pediría un poco de paciencia porque venimos de vivir lo más bonito y ahora tenemos mucho trabajo y que ir poco a poco. Uno de los objetivos que tenemos marcados es que ojalá en el último encuentro de este año, y si es en un 'play-off' mucho mejor, nos despidan como la temporada pasada, con ese pabellón aplaudiendo a los jugadores, señal de que dimos el 120 por ciento.

-Porque además el sistema es el mismo, sólo juega el 'play-off' el campeón.

-El sistema no ha cambiado y estoy totalmente en contra. Este sistema es caduco y antiguo. Es lo más parecido al fútbol de Segunda B de hace 20 años. Esta competición va a estar adulterada porque al haber tan poco premio vamos a llegar a la segunda vuelta con equipos que no se juegan nada y empezaremos a ver resultados algo extraños. Es lo que tenemos y habrá que seguir luchando. Yo soy el primero en pedir que haya un sistema de competición mejor, que haya 'play-off' para más equipos porque ese es el espectáculo. En Primera y en Segunda División o en el baloncesto se han dado cuenta de que los 'play-off' son los que suben la audiencia y lo que quiere el público y la Federación tendría que ver que en Segunda B y en Tercera habría que hacer lo mismo. La Federación y el Comité están haciendo mucho daño a estas categorías. En la segunda vuelta tenemos siete jornadas de descanso, eso es inconcebible para la afición, para los equipos y para los entrenadores. ¿Se creen que somos magos? Motiva tú a un jugador de un equipo que ya no tiene objetivos, que le tienes que decir que va a estar dos semanas parado y que tiene que entrenar al 120 por ciento, después juega y otras dos semanas parado. El calendario de este año es una locura. Este no es el camino que debe seguir el fútbol sala en Segunda B. Hay que dar un giro y se tienen que dar cuenta de que así no se puede seguir. Y estas cosas hay que decirlas cuando eres campeón. Al que le guste el fútbol sala sabe que esto tiene que cambiar, hay que meter a más equipos en 'play-off' porque es lo que le gusta a la afición. Así sí creceremos. Con siete descansos y un sistema en el que sólo uno tiene premio al final en el último tercio tendremos una competición adulterada.