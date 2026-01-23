El Son Cladera de Mallorca pone a prueba al CTM Jerez femenino de Superdivisión

El Club Tenis de Mesa Jerez afronta un nuevo y exigente fin de semana de competición con una agenda repleta de encuentros oficiales en distintas categorías, que pondrán a prueba la profundidad y el buen momento deportivo de la entidad jerezana. La actividad comenzará el sábado 24 de enero, cuando a partir de las 10:00 horas, el equipo de Liga Andalucía Maxcolchon, dispute su encuentro en casa frente al Bahia de Cádiz, en un duelo clave para seguir consolidando su posición en la clasificación.

Ese mismo día, a las 11:30 horas, el equipo de Liga Andalucia ChemaTM viajará hasta Ubrique para medirse al Ubrique Tm, en un enfrentamiento siempre complicado por la igualdad entre ambos conjuntos. Ya por la tarde, a las 17:00 horas, el equipo que milita en Primera Nacional se desplazará hasta Granada para enfrentarse al Vegas del Genil, uno de los rivales más sólidos de la categoría.

La jornada continuará el domingo 25 de enero, con varios compromisos de gran relevancia. A las 11:00 horas, el equipo de Superdivisión femenina, Liga Iberdrola, recibirá en casa al potente Son Cladera de Mallorca, en un encuentro de alto nivel que promete espectáculo y emoción para los aficionados. A la misma hora, otro de los conjuntos jerezanos de Primera Nacional se medirá al Cúllar Vega, en un choque determinante para sus aspiraciones ligueras.

Por último, también el domingo a las 11:00 horas, el equipo de División de Honor Andaluza se desplazará hasta Trebujena para disputar el derbi provincial frente al CTM Trebujena, un partido siempre especial por la rivalidad y el ambiente que rodea a este tipo de enfrentamientos.