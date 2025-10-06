Sorteo de la Copa del Rey en directo: partidos, fechas y emparejamientos de la primera ronda

La Primera ronda de la Copa del Rey 2025-2026 marca el inicio de una nueva edición del torneo más abierto del fútbol español. En ella participarán los dos equipos andaluces, que conocerán este lunes a sus rivales para su debut en la competición. Como es habitual, los clubes de menor categoría ejercerán de locales, por lo que conjuntos de inferior categoría se enfrentan a los equipos de Primera División.

Cuándo y dónde se celebra el sorteo

El sorteo tendrá lugar este lunes 6 de octubre a las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En él participarán 112 equipos, entre ellos 16 clubes de Primera División, a excepción de los cuatro que disputarán la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, que se incorporarán en la fase de dieciseisavos de final.

Novedades y condicionantes del sorteo

La gran novedad de esta edición radica en que, por primera vez, los emparejamientos de las dos primeras eliminatorias estarán condicionados por la proximidad geográfica, lo que favorecerá enfrentamientos con un carácter local o regional.

Según estos criterios, los cuatro grupos geográficos se dividen de la siguiente forma:

Grupo 1

Primera: Celta, Real Sociedad, Alavés y Oviedo.

Segunda: Valladolid, Mirandés, Racing, Eibar, Sporting, Burgos, Deportivo y Cultural.

Primera Federación: Racing de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra, Real Avilés y Arenas.

Segunda Federación: Numancia, Real Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, Sámano, Atlético Astorga y Náxara.

Tercera Federación: Caudal Deportivo, CD Tropezón, Portugalete y Atlético Tordesillas.

Copa RFEF: Ourense.

Regional: Getxo, Puerto de Vega y SD Negreira.

Grupo 2

Primera: Osasuna, Mallorca, Espanyol y Girona.

Segunda: Huesca, Zaragoza y Andorra.

Primera Federación: Nàstic, Tarazona, Teruel, Europa y Sabadell.

Segunda Federación: Utebo, Atlético Baleares, Sant Andreu, Reus, Poblense, Mutilvera y Ebro.

Tercera Federación: Constancia y Valle de Egüés.

Copa RFEF: Atlético Lleida.

Regional: Sant Just y Sant Jordi.

Grupo 3

Primera: Villarreal, Betis, Valencia, Sevilla, Levante y Elche.

Segunda: Almería, Granada, Cádiz, Córdoba, Málaga, Castellón y Ceuta.

Primera Federación: Eldense, Cartagena, Real Murcia, Antequera y Juventud de Torremolinos.

Segunda Federación: Torrent, La Unión Atlético, UCAM, Atlético Antoniano, CD Estepona, Puente Genil, Lorca Deportiva y Real Jaén.

Tercera Federación: CD Roda, Ciudad de Lucena y Cieza.

Copa RFEF: Orihuela y Toledo.

Regional: Los Garres, Maracena y Atlético Palma Río.

Grupo 4

Primera: Rayo y Getafe

Segunda: Leganés, Las Palmas y Atlético.

Primera Federación: Tenerife, Mérida, Guadalajara, Cacereño, Talavera y UD Ibiza.

Segunda Federación: Rayo Majadahonda, Navalcarnero, Alcalá, CD Extremadura y Quintanar del Rey.

Tercera Federación: San Fernando y Azuaga.

Regional: Yuncos y Inter Valdemoro.

Sin embargo, existe una excepción: en los cruces entre equipos de Primera Federación, el conjunto local será el que salga primero en el sorteo, independientemente de su ubicación.

Fechas de la Primera ronda

Las eliminatorias correspondientes a esta fase inicial se disputarán los días 28, 29 y 30 de octubre, todas ellas a partido único y en el campo del equipo de menor categoría, una fórmula que sigue reforzando la emoción característica del torneo del KO.

Cómo seguir el sorteo en directo

Los aficionados podrán seguir el evento en directo a través de los canales oficiales de la RFEF, así como a través de esta misma página web.