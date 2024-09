Susana Troya, de Prado del Rey al Mundial de tirachinas de Shanghai

El Mundial de tirachinas se disputa en Shanghai (China) y hasta allí se ha desplazado la selección española para intentar subir al podio, con una gaditana entre sus filas: la pradense Susana Tamayo Troya, campeona de Europa de esta disciplina que comenzó a practicar en 2018. La tiradora se aficionó a este deporte gracias a la Asociación de Guadalcacín, con la que le une una estrecha relación, y junto a su marido comenzó a participar en pruebas hasta convertirse en una consumada especialista: "Nos enganchamos toda la familia, incluso la abuela", comenta entre risas.

El pasado año logró cinco medallas en el Europeo celebrado en Italia, siendo pionera al convertirse en la primera mujer que formaba parte del equipo nacional. Fue campeona en la modalidad de tirachinas deportivo y tercera en tirachinas tradicional. La principal diferencia entre ambos radica en que el deportivo "tiene más agarre y es más cómodo para la mano y además consta de punto de mira". obviamente, la técnica de lanzamiento cambia entre uno y otro, pero para ambos se necesita "concentración, temple, tranquilidad, disciplina y precisión. Yo siempre digo lo mismo, te tienes que aislar del mundo y centrarte en tu cancha".

Sin apenas ayudas porque esta modalidad deportiva no está aún reconocida como deporte -no se puede acceder a las subvenciones de los distintos organismos públicos y aunque la documentación está presentada la burocracia es lenta-, sólo cuenta con una pequeña aportación de la Asociación Española de Tiradores de Tirachinas.

La pradense, concentrada antes de un lanzamiento.

Susana se entrena durante los fines de semana -entre semana le resultda imposible debido a sus obligaciones laborales- y acude junto a su marido -que también participa en el Mundial aunque a nivel más modesto por un accidente que sufrió en 2020- a todos los campeonatos y tiradas que se organizan, como por ejemplo en Guadalcacín o en Las Mesas, localidad conquense de la que es oriundo Óscar Collado, campeón de España y de Europa.

En Shanghai, las expectativas son altas porque España es una de las potencias europeas de este deporte, aunque es en los países asiáticos donde más se practica y, por consiguiente, son los favoritos para el oro, comenzando por el anfitrión, aunque Susana apunta que "yo he competido contra la china que está considerada mejor del mundo y le he ganado".

Así, comenta que "yo voy a por todas y a intentar conseguir quedar lo más alto posible y, sobre todo, vivir una experiencia que es única". Reconoce que "representar a tu país es lo más grande que te puede pasar, cuando estás en el podio y eschuchas el himno de tu país es emocionante", pero igualmente añade que "me hicieron un homenaje en mi pueblo, Prado del Rey, y es de lo que más me siento orgullosa porque no hay nada como ir representándolo".