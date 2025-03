Suspendido el Barcelona - Osasuna por la muerte de un miembro del cuerpo médico azulgrana

El encuentro entre el Barcelona y Osasuna, que debía disputarse este sábado en el Estadio Olímpico Lluís Companys (21:00), ha sido suspendido por el fallecimiento del médico del equipo azulgrana Carles Miñarro, según ha informado la entidad catalana. El partido, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports, queda aplazado hasta nueva fecha, según ha comunicado el Barcelona.

Fuentes del club azulgrana han informado que Miñarro, de 50 años, ha fallecido súbitamente esta tarde en el hotel de concentración del primer equipo azulgrana. Los propios futbolistas del primer equipo han pedido al club la suspensión del encuentro, apuntan las mismas fuentes. Al tratarse de una cuestión de fuerza mayor, la normativa de LaLiga permite aplazar el partido en un caso de esta naturaleza. Tanto LaLiga como Osasuna han dado luz verde al aplazamiento y será ahora la patronal del fútbol español quien decida una nueva fecha para la disputa del partido.

A las 20:42, 18 minutos antes del inicio del encuentro, el club azulgrana ha anunciado por la megafonía del recinto ubicado en Montjuïc la suspensión del duelo. Un poco antes, miembros del cuerpo técnico de Osasuna han comunicado dicha noticia a los porteros del equipo rojillo, los únicos futbolistas que estaban ejercitándose en el césped del estadio. "La Junta Directiva y el conjunto de trabajadores y trabajadoras del FC Barcelona queremos transmitir nuestro más sincero pésame a familiares y amigos, acompañándolos en el sentimiento en estos momentos tan difíciles", reza el comunicado del Barcelona.

Osasuna se une al dolor del Barça

Luis Sabalza, presidente del Club Atlético Osasuna, transmitió su pésame al Fútbol Club Barcelona por la muerte del médico del equipo azulgrana Carles Miñarro que obligó a suspender este sábado el partido de la vigésima séptima jornada de LaLiga EA Sports que se iba a disputar en el Estadio Olímpico Lluís Companys. "Nunca nos opondremos a la suspensión porque entendemos que la vida es lo más importante y no se puede jugar pensando que esa persona con la que has convivido durante mucho tiempo ya no está", dijo a Dazn el directivo navarro. Explicó que se enteraron del fallecimiento de Miñarro porque se lo comunicó el Barcelona y, al estar de acuerdo los dos equipos y el árbitro, se decidió no jugar el partido. "Damos el pésame a su familia y al Barcelona porque nosotros también lo hemos sentido ya que todos podemos estar en esa situación", añadió.

"El Osasuna se une al dolor de la familia barcelonista y le anima a seguir adelante y el que crea, que rece oraciones por él", dijo Sabalza, que confirmó que el equipo mantendrá su plan inicial y dormirá esta noche en Barcelona porque el aeropuerto navarro está cerrado, por lo que hasta el domingo por la mañana no regresarán a Pamplona.