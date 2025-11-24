Bronces de Daniel Ruiz y Malena Ruiz, del Team Abuelo, en el Europeo de Muaythai

Malena Ruiz y Daniel Ruiz, alumnos del Team Abuelo, han conseguido la medalla de bronce en los Campeonatos Europeos de Muaythai IFMA celebrados en Atenas. Ambos deportistas han competido por primera vez en un campeonato de esta envergadura, demostrando una gran madurez, talento y determinación frente a los mejores representantes de Europa. Para participar en el Europeo, los alumnos de la escuela Team Abuelo tuvieron que ganar en marzo de 2025 los campeonatos regionales organizados por la FAKM en Ogíjares (Granada) y después en el mes de mayo los campeonatos nacionales organizados por la FEKM en Guadalajara (Castilla-La Mancha).

Daniel Ruiz (Keke) participó en la categoría 10/11 años –40 kilos, donde alcanzó las semifinales tras una excelente actuación, cayendo ante el representante de Gran Bretaña. Aún así, su rendimiento le permitió lograr una medalla de bronce, un resultado que confirma su proyección dentro del Muaythai internacional.

Los alumnos del Team Abuelo posan orgullosos con sus medallas de bronce.

Por su parte, Malena Ruiz (La Mosquito) protagonizó una brillante victoria en cuartos de final frente a la deportista anfitriona de Grecia. En semifinales, perdió en un combate muy igualado contra la representante de Ucrania, obteniendo también una medalla de bronce y dejando una gran impresión por su técnica y entrega.

Sergio Núñez, presidente y entrenador del Team Abuelo, subraya el enorme valor de estos logros: “Estamos muy orgullosos de Malena y Daniel. Para ser su primera participación en un Europeo, han demostrado que pueden competir de tú a tú con los mejores del continente. Este resultado es fruto de su esfuerzo diario, del apoyo de sus compañeros del Team Abuelo y de la familia. Tenemos que agradecer a todas las pequeñas empresas que colaboraron con la financiación de estos chicos y el apoyo del Ayuntamiento de Jerez y la Diputación de Cádiz. Esto es sólo el principio".

La escuela Team Abuelo destaca que esta experiencia supone un paso fundamental en la formación deportiva de ambos jóvenes y un motivo de orgullo para la comunidad jerezana, que cada vez cuenta con más talento emergente en el mundo del Muaythai.