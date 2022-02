El técnico del Industrial pide al Ayuntamiento entrenar un día más en el Pedro Garrido

Javi Rivas, técnico del Jerez Industrial, ha pedido, casi suplicado, al Ayuntamiento de Jerez y concretamente al Área de Deportes, que conceda al equipo un día más de entrenamiento en el Pedro S. Garrido. El entrenador industrialista asegura que las lesiones que están sufriendo muchos de sus jugadores se deben a los continuos cambios de superficie -pista los lunes, césped artificial los miércoles y viernes y natural los jueves- y pide un segundo día en el Pedro S. Garrido, recordando que la delegación les aseguró que cuando el césped estuviera en buenas condiciones tras la resiembra de hace un mes se le concedería un día más.

"No nos dejan pisar el Pedro Garrido -señala Rivas- y ya va siendo hora de que desde el Ayuntamiento nos puedan conceder algún día puesto que dijeron que cuando el campo estuviera en perfectas condiciones nos iban a dejar algún día más y el campo está ahora bastante bien". El técnico portuense recuerda que "sólo entrenamos un día a la semana y estamos teniendo muchas lesiones musculares por el cambio de terreno: entrenamos los lunes en el pabellón, miércoles en artificial, jueves en natural y viernes otra vez en artificial. A ver si desde el Ayuntamiento, de los tres días que teníamos, que sí es verdad que podría perjudicar el campo, sí al menostener un par de días para preparar mejor los partidos y no tener tantas bajas".

El Alcalá, una final

El Jerez Industrial se mide este domingo al Alcalá, colista de la clasificación, un rival que sobre el papel debe ser asequible para un cuadro industrialista que ha sumado 10 de los últimos 12 puntos y que llega con la moral alta tras empatar en casa del líder y comprobar que puede tutear a cualquiera. No obstante, Javi Rivas pone pie en pared. "Es un arma de doble filo, no quiero que la gente se relaje. Nosotros venimos en línea ascendente, tras perder en La Palma ganamos tres partidos seguidos y la pasada jornada empatamos en casa del líder, es el equipo que más potencial tiene y que va a ascender y empatar e incluso poder ganar allí nos ha dado mucha motivación, seguir creciendo y saber que podemos hacer en esta liga cosas bonitas". Pero "es una final, le llevamos diez puntos de ventaja y si les ganamos nos ponemos con 13 y con una cifra que tienen ahora mismo de 15 puntos sería no determinante pero sí considerable para dejar un equipo atrás y seguir creciendo. Lo único que quiero es que los jugadores piensen que esto es una final y que nos estamos jugando la vida, cada minuto y cada gol es importante para el golaveraje. Allí empatamos y si les ganamos, sería un punto más en caso de empate. Estamos concienciando a la gente de que no nos podemos relajar y seguir con la línea ascendente que tenemos, trabajar el aspecto psicológico y ser intensos desde el principio. Los tres puntos nos darían un plus".

Y es que en el Pedro S. Garrido "no se puede ir ningún punto, tenemos que hacernos fuertes, hacer un fortín de nuestro campo e intentar que el equipo vaya saliendo de la zona en la que está", finalizó.