Trabajado triunfo del Xerez Toyota ante Bujalance, un rival directo (4-2)

El Xerez Toyota Nimauto se impuso al Bujalance en un duelo directo por la pelea del play-off de ascenso dejando a los cordobeses a ocho puntos, una distancia ya considerable aunque la segunda vuelta acaba de comenzar. Los azulinos siguen mostrándose muy fuertes en el Ruiz-Mateos y superaron al cuadro de Bujalance por cuatro goles a dos con los tantos de Manu orellana, David López, Emilio Buendía y Joselito.

Los de Isco Torres necesitaron cinco minutos para abrir el marcador en un duelo que estuvo bastante igualado en los primeros compases. Manu Orellana acertaba a meter la puntera derecha para desviar un disparo que no llevaba demasiado peligro de Tote para hacer subir el primero en el electrónico y casi sin solución de continuidad David López colocaba el 2-0 con un auténtico golazo. Recibió de Emilio Buendía y se sacaba un derechazo desde unos 15 metros que entraba por la escuadra izquierda de José Manuel como un auténtico misil.

Lejos de guardar el resultado, el Toyota buscó más, Isco ordenó jugar de cinco y eso casi le cuesta un disgusto al equipo jerezano porque Joselito se equivocaba en salida desde atrás, le entregaba el balón a Rafa Mancha y el disparo de este dentro del área lo desviaba el cierre isleño, que enmendaba su fallo.

No logró el Toyota aumentar la renta en la primera mitad ante un Bujalance que tampoco inquietó en demasía la mweta de Juaki. Isco hizo coincidir en la pista a los juveniles Tristán y Palomeque, mientras Constantino se encontraba con el portero visitante en una de las mejores ocasiones del tramo final de la primera mitad.

En la reanudación, el cuadro jerezano controló bien la salida de los cordobeses y fueron pasando los minutos sin que hubiera sobresaltos, pero a diez minutos del final Rafa Mancha hacía el 2-1 rematando a placer tras una serie de combinaciones de lado a lado de la pista hasta encontrar el hueco en la defensa local.

El partido estaba en el aire, aunque Bujalance no se fue al juego de cinco para presionar, Joselito fallaba una clara para los locales y José Rodríguez malograba un tres contra uno que podría haber significado el empate. No fue así y a cinco minutos del final Emilio Buendía fusilaba desde cerca al meta visitante tras recibir un pase perfecto de Joselito. El cierre sentenciaba el choque a tres minutos del final con Bujalance jugando ahora sí de cinco. Un mal pase atrás dejaba solo al isleño, que marcaba a puerta vacía el 4-1. Aún hubo tiempo para el 4-2 de Rafaelillo, pero los tres puntos se quedaron en el Ruiz-Mateos.