Bujalance, un rival directo para el Xerez Toyota Nimauto

Partidazo en el Polideportivo Ruiz-Mateos. El Xerez Toyota Nimauto recibe a partir de las 18:15 horas al Bujalance en el segundo partido de la segunda vuelta y el primero para los jerezanos en casa, donde tratarán de seguir fuertes para mantener la segunda posición recuperada la pasada semana tras vencer al Alchoyano por 0-3, triunfo que ponía fin a una sequía de victorias a domicilio que duraba desde el pasado mes de octubre.

En efecto, los de Isco arrancaron la segunda vuelta con buen pie y recuperaban la segunda posición después del traspié del Cádiz Virgili, que ahora es tercero y cerrando las posiciones de play-off de ascenso. La normativa ha cambiado esta temporada y al contrario que en temporadas anteriores, en las que los cuatro primeros se metían en el play-off, ahora sólo lo hacen los tres primeros clasificados, estando el campeón exento en la primera ronda.

Los azulinos arrancan la jornada en la segunda plaza con 31 puntos por los 26 que atesora un Bujalance que es sexto a tres puntos del Cádiz Virgili. Los cordobeses venían la pasada semana al Sima Granada cortando una serie de dos derrotas consecutivas y se han enganchado de nuevo a la pelea por el play-off, aunque tienen por delante también a otros aspirantes como Jumilla y ElPozo B.

El Xerez Toyota Nimauto, como es costumbre, se está mostrando muy fuerte en el Ruiz-Mateos, del que sólo volaron los tres puntos contra el líder Mengíbar y el empate de la primera jornada de liga con el Alchoyano. El equipo de Isco ha ganado en confianza tras vencer al Alchoyano en un partido donde se lució Juaki y espera sacar los tres puntos del Ruiz-Mateos para mantener la segunda posición y dejar a un rival directo a ocho puntos, una distancia ya considerable aunque quede prácticamente toda la segunda vuelta por disputar, además de ganarle el golaveraje, ya que en la ida el resultado fue de 6-9 para los jerezanos.