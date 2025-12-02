Triunfo del UB Jerez masculino ante Urbaluz de El Puerto en su primera salida del curso (69-89)

El UB Jerez sénior masculino de la liga provincial se ha impuesto al CB Urbaluz Red Devils de El Puerto de Santa María en la jornada sexta jornada de la competición y en la que era su primera salida por un contundente 69-89. El encuentro comenzó con dominio local ante un UB Jerez que arrancó la cita con dudas y que no encontraba la fórmula para llevar a cabo su plan de partido y ni precisión en sus lanzamientos. Sin embargo, los jerezanos reaccionaron pronto, ajustando la defensa, cerrando espacios y controlando el ritmo del juego. A partir del final del primer tiempo, el UBJ impuso un alto nivel de juego, con una sólida defensa y un ataque organizado, que le llevó al descanso con una ventaja de 17 puntos.

Tras el paso por vestuarios, los 'diablos' hicieron un intento de igualar el partido, realizando un gran tercer cuarto, en el que pelearon de tú a tú con el conjunto visitante, ganando el parcial por un punto. Finalmente, con una ventaja de 16 puntos al inicio del último cuarto, los jugadores de Beltrán y Carlos administraron la ventaja con orden y serenidad, sosteniendo su plan de juego hasta el final y obteniendo la cuarta victoria consecutiva de la temporada, la primera fuera.

Los mejores valorados por el lado jerezano de este entretenido enfrentamiento fueron Pablo 'Griffin' Cortés (16 de valoración), Iván Benítez (15) y Ángel Ruano (14).

El próximo partido lo disputan este jueves 4 de diciembre en el Palacio de Chapín a las 21:00 para recuperar la jornada 4, aplazada en su día frente al CB Chipiona.