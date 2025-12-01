Incontestable victoria del Baloncesto Xerez CD en el derbi ante el UB Jerez (80-51)

Baloncesto Xerez CD y UB Jerez se veían las caras este sábado en el Ruiz-Mateos en un nuevo derbi, correspondiente a la novena jornada de la Liga Nacional N1, y el triunfo se decantó de forma clara del lado azulino por un contundente 80-51. Las xerecistas demostraron que son uno de los equipos más sólidos de la categoría. Desde el inicio, el conjunto dirigido por Trini Bou mostró un control absoluto del ritmo del encuentro gracias a una defensa firme, la intensidad en el rebote y una circulación ofensiva que desbordó a las rivales, que iban a remolque.

El duelo estuvo marcado por el dominio interior y por la capacidad del Xerez CD para imponer su mayor potencial físico ante un adversario que acusó el cansancio de la cita disputada el viernes en Huelva y las numerosas lesiones que merman actualmente a la plantilla.

Eva De Meyer firmó una actuación extraordinaria y se convirtió en la gran protagonista del derbi con 23 puntos, 14 rebotes, 7 faltas recibidas y 40 de valoración en una de las mejores actuaciones individuales de la temporada en la liga. Su influencia en ambos lados de la pista fue determinante para romper el partido y sostener la ventaja azulina desde el primer cuarto. Las mejores valoradas del UBJ fueron Violeta Bernal (19 de valoración), Adriana Retamero (18) y María Lozano (6).

El UB Jerez lo intentó hasta el final, pero no pudo con el líder en el Ruiz-Mateos.

Tras el paso por vestuarios, las xerecistas siguieron haciendo daño al UBJ y aumentaron la ventaja en el tercer cuarto. A pesar de los intentos de ajuste y el tiempo muerto solicitado por el banquillo, las de Bou mantuvieron su alto nivel de acierto. Comenzaba el último cuarto y las visitantes, lejos de rendirse, tiraron de orgullo para finalizar el partido de la mejor manera posible. El equipo salió a defender con más garra, forzando fallos y encontrando canastas más claras. Ese esfuerzo las condujo a cerrar el cuarto con un parcial de 9-14, un pequeño triunfo moral que demuestra la capacidad de lucha del equipo hasta el bocinazo final. Finalmente, el resultado se cerró con un contundente 80-51 en favor del Xerez CD y a pesar de la derrota.

El encuentro dejó una noticia especialmente ilusionante para el futuro del club xerecista con el debut de dos jugadoras cadetes de la Xerez Rookies Academy, Eva Tomás (2010) y Laura Rodríguez (2011), que sumaron sus primeros minutos oficiales con el primer equipo femenino. Su aparición en pista refleja la apuesta decidida por la formación y la proyección de jóvenes talentos dentro de un proyecto que no deja de crecer y que continúa construyendo una identidad sólida desde la base.

El triunfo en el derbi llega en la antesala de un fin de semana exigente, en el que el Xerez CD afrontará una doble jornada. El sábado 6 a las 12:00, el Ruiz-Mateos acogerá el partido ante Cordobasket, que lleva una sola derrota, y el domingo 7 la plantilla viajará a Sevilla para enfrentarse al colista CB Sevilla Femenino, en un nuevo test para demostrar la madurez y profundidad de banquillo de un equipo que continúa avanzando con paso firme hacia sus objetivos.

Por su parte, el UBJ jugará el próximo domingo, en el pleno puente de la Inmaculada, en el Palacio de Deportes de Chapín a las 12:30 frente al CB Ciudad de Dos Hermanas.