El triunfo de los valientes

Los caballos volvieron a la playa de Sanlúcar de Barrameda tras el respeto de la Real Sociedad de Carreras de Caballos y de todos los sanluqueños al día de su Patrona, la Cariri como la denominan cariñosamente, que provocó el parón del jueves en este primer ciclo de la 179ª edición de las carreras para celebrar las fiestas patronales en la ciudad. Un puente que ha atraido a mucha gente, más si cabe, a la ciudad, para disfrutar de un ciclo de mucho nivel y de un segundo día en el que el calor hizo mella en los aficionados y en los caballos, que encontraron en el viento de poniente el mejor aliado conforme se sucedían los galopes.

A las 18:20, más de una hora más tarde de que lo hicieran de forma tempranera en el primer día, los cuatro caballos con sus respectivos jockeys montados se disponián en la salida en la playa de Las Piletas para dar inicio a la Carrera de los Gentleman y Amazonas, publicitariamente denominada como Premio Schweppes, con 1.400 metros de distancia y conocidos jinetes y caballos en la pelea por un goloso premio de 7.650 euros. Comenzó lenta la carrera debido a los pocos participantes en ella que permitía a los cuatro jinetes vigilarse entre ellos. Fue Iron Duke, el favorito, quien tomó la cabeza de la carrera en un grupo muy compacto que cerraba el otro más cotizado en las apuestas, It´s Chico Time. A 500 metros del final, como suele ser habitual, el ritmo de carrera incrementó e Iron Duke parecía coger unos metros insalvables para realizar una carrera de punta a punta en primer lugar. Sin embargo, no contaba con el empuje de la yegua Pretty Emerald, montada por Rocío Relaño, que protagonizó la primera gran sorpresa de la jornada con su victoria final. Premio de 4.500 euros, seguido de Iron Duke, montada Diego Sarabia, y 1.800 euros; e It´s Chico Time, del jockey Gonzalo Pineda (900 euros).

Rocío Relaño encabezando la Carrera de las Amazonas y Gentleman. / Manuel Aragón Pina

Relaño volvió a teñir de femenino la Carrera de los Gentleman y las Amazonas, emulando lo conseguido por Sara Horcajada el pasado miércoles. "Nunca había corrido en la playa", se refirió a Pretty Emerald, a quien le otorgó todo el peso de la exultante victoria conseguida por la yegua entrenada por Óscar Anaya, que hizo doblete, pues también es preparador de Iron Duke.

Con los cinco minutos de retraso que dejó la primera de las carreras comenzó la segunda prueba de la jornada, el Premio Distribuciones Cuevas, la más larga del ciclo hasta el momento, con 2.000 metros de carrera, y en la que entraban en juego 7.650 euros. Comenzó con fuerza Earthy Mangold, haciéndose dueño de la carrera y con un ritmo que sorprendió a todos, en especial a Magical Beat, que tuvo que recuperarse tras una mala salida. Los caballos iban buscando su sitio en la orilla, con Warrior´s Revenge y Georgios por dentro y Dream For All por el exterior. Sorprendía The Snapper, el gran favorito, que cerraba un grupo compacto y sin diferencias. Al alcanzar el kilómetro, Warrior´s Revenge, Earthy Mangold y Alrheb comandaban el grupo hasta que este último, montado por Diego Sarabia, atacó con determinación. The Snapper, que estaba avanzando posiciones e intentando hacer una carrera táctica, se lanzó en persecución del caballo americano, pero la distancia, de cuatro cuerpos en meta, fue inalcanzable en todo momento. Sarabia, segundo en la primera carrera de la jornada, se rehizo con una espectacular victoria obsequiada con 5.500 euros. Segunda posición para The Snapper (2.200 euros), de Sousa, que consigue otro segundo puesto tras el del miércoles, y tercero Magical Beat (1.100 euros).

Diego Sarabia celebra el triunfo en la segunda carrera de la jornada. / Manuel Aragón Pina

"No teníamos clara la táctica", confirmaba entre risas Diego Sarabia, que señalaba el exceso de calor como una de las dificultades de la jornada. Óscar Anaya repitió victoria tras la de Pretty Emerald, consagrándose como uno de los mejores preparadores de este primer ciclo.

En la tercera carrera de la jornada, volvía el Handicapd Dividido, y con ello el triunfador del primer día del ciclo, Jaime Gelabert, que saltaba a las arenas con el victorioso Dimax, en busca de su segunda victoria consecutiva. Rocío Relaño, con Mauro, también buscaba su segunda victoria con Mauro. Etton Messer, Dabespir o Cromatic también volvían a galopar tras buenos resultados el primer día en una carrera muy abierta, la Premio Diputación Provincial de Cádiz. La carrera comenzó con el ataque de Dabespir, que hacía estirarse al grupo con demasiada prontitud. Se asomaba por fuera Paternoster Square y, muy atentos por dentro, Mauro y Cromatic, el máximo favorito. En el último tercio de la prueba, ningún caballo estaba descartado de la pelea, con Dabespir y Paternoster liderando por dentro y por fuera, respectivamente. Saltó la sorpresa, pues tras un sprint muy igualado, un tremendo final de Paternoster Square, el menos apostado en la playa de Sanlúcar -12 a 1-, consiguió hacerse con el primer lugar con una carrera por la arena seca. Por detrás, Far Away Thoughts y Dimax, 2º y 3º respectivamente. El jockey venezolano, Brenys Estupiñán, también se vio sorprendio por el final del caballo y agradeció al preparador la estrategia de carrera.

Paternoster Square, montado por Brenys Estupiñán, llegando a meta por el exterior, donde hizo carrrera, para sorprender a los favoritos en la tercera carrera de la jornada. / Manuel Aragón Pina

Para cerrar la jornada se disputaba el Premio Toyota Nimauto, con once caballos, el más numeroso hasta el momento, en busca de un premio repartido de 7.650 euros. Rebellious Spirit, Paderno o The Grey Wolf saltaban a las humedas arenas de una playa que ya empezaba a guardar el sol y, por ende, el descanso de las altas temperaturas de la jornada en la que el viento de poniente llegaba como agua de mayo para los 10.000 espectadores copando, otra vez, el hipódromo efímero. La última prueba fue de las más disputadas de la jornada, comandada en todo momento por uno de los favoritos, The Grey Wolf, con Rebellious Spirit marcando de cerca. Hasta los últimos 400 metros la carrera no se rompía, con el ataque por dentro de Big Mack que fue respondido a la perfección con Drover, montado por Jaime Gelabert, que tras las dos victorias del primer día, no se marcharía sin otra en esta segunda jornada. Drover, primero; Rebellious Spririt, segundo; y Free Jazz cerrando el podium.

Espectacular día de carreras en Sanlúcar, que completará este sábado un primer ciclo que continúa demostrando la excepcionalidad y popularidad de este espectáculo único en el mundo.