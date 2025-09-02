Así ha quedado LaLiga EA Sports tras el último día del mercado de fichajes: Una sorpresa, un ídolo que regresa y una incógnita

La llegada del brasileño Antony al Betis, del argentino Nicolás González al Atlético de Madrid y el retraso en la inscripción de Laporte al Athletic, han sido las principales novedades en la recta final del último día de mercado estival de fichajes en el fútbol español. El club vasco no pudo inscribir a Aymeric Laporte, del Al Nassr saudí, en este cierre de mercado, pero será jugador de Ernesto Valverde una vez finalice una revisión de la RFEF, que según informó LaLiga puede demorarse unos días.

Nico González llegó procedente del Juventus por una cesión hasta el final de la temporada, con opción obligatoria de compra de 32 millones de euros para el Atlético de Madrid. Antony fichó por cinco temporadas y el Betis pagará unos 25 millones de euros al Manchester United. Otra incorporación verdiblanca fue la de la cesión del marroquí Sofian Amrabat procedente del Fenerbache, oficializado a menos de una hora del cierre.

En Barcelona llegó la inscripción en última instancia de Marc Bernal, mientras que la salida de Fermín López al Chelsea no llegó a producirse, al igual que la de Marc Casadó. Los que si salieron del Barcelona fueron Jan Virgili (Mallorca) y Héctor Fort (Elche), este último pendiente del visado necesario para inscribirse en el primer equipo ilicitano.

La Real Sociedad, que perdió a su 'faro' Martín Zubimendi (Arsenal), pudo incorporar a falta de cuatro horas para el cierre a Carlos Soler procedente del PSG. Además inscribió este lunes a Yángel Herrera, procedente del Girona.

En relación al Getafe, el 'culebrón' de Uche acabó por terminarse con la salida del jugador al Crystal Palace por cesión con opción de compra obligatoria por 18 millones de euros. Esto permitió inscribir a Kiko Femenía, Javi Muñoz, Álex Sancris, Neyou, Juanmi y Abqar a escasos minutos del final del mercado.

El club azulón logró también incorporar al extremo inglés Abu Kamara procedente del Hull City, cedido con opción de compra para los británicos, pero se desprendió de Álex Sola y Peter Federico, que jugará cedido en el Real Valladolid.

A última hora llegaron también a LaLiga el argentino Lucas Beltrán (Valencia), el portugués Fabio Cardoso y el francés Batista Mendy (ambos Sevilla), el meta croata Dominik Livakovic y el español Bryan Gil, los dos al Girona.

En sustitución del belga Dodi Lukebakio, vendido al Benfica por 22 millones más 4 en variables, llegará a Sevilla el chileno de 36 años Alexis Sánchez por una temporada, procedente del Udinese italiano.

El Villarreal se hizo con los servicios del georgiano Georges Mikautadze hasta junio de 2031. El fichaje más caro de la historia del club, por 30 millones de euros y procedente del Lyon francés. En clave salidas, vendió al camerunés Etta Eyong al Levante para las próximas cuatro temporadas.

Todos ellos son los últimos en incorporarse tras unos meses en los que han ido aterrizando en la máxima categoría del fútbol español grandes nombres encabezados por Álvaro Carreras y Huijsen, que ficharon por el Real Madrid. En el conjunto blanco la otra novedad del mercado fue la del inglés Alexander Arnold.

Al Barcelona llegó traspasado Joan García, procedente del Espanyol, y cedido el inglés Marcus Rashford, del Manchester United.

El Atlético de Madrid firmó hasta 8 incorporaciones: los españoles Álex Baena y Marc Pubill, los argentinos Thiago Almada y Nico González, el estadounidense Johnny Cardoso, los italianos Giacomo Raspadori y Matteo Ruggeri y el checo David Hancko.

En el Celta aparecen Bryan Zaragoza y Ferrán Jutla; en el Rayo los brasileños Alemão y Luiz Felipe; en Osasuna el francés Valentin Rosier; en el Espanyol el meta Dimitrovic; en el Alavés el ex del Real Madrid Mariano; en el Mallorca el italiano Kumbulla y en el Girona el delantero ucraniano Vladyslav Vanat.

En lo que respecta a los recién ascendidos, se vestirán la camiseta del Oviedo el serbio Luka Ilic, Ilyas, y los más recientes, el belga Dendoncker, el marfileño Eric Bailly y Javi López, último inscrito en el cuadro asturiano. El Elche consiguió la cesión de Iñaki Peña del Barcelona a pocos días del cierre, al igual que el traspaso del luso André Silva.El Levante se hizo con los servicios del uruguayo Alan Maturro a pocas horas del cierre del mercado, y se suma a la incorporación del guardameta australiano Mathew Ryan.