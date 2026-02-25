Usuarios denuncian el mal estado del campo de fútbol de La Canaleja

Varios usuarios han utlizado las redes sociales para denunciar el mal estado en que se encuentra el campo de fútbol de La Canaleja. "Niños expuestos a lesionarse y las malas condiciones tanto del campo como de los vestuarios, sin agua caliente, luces fundidas y el campo de césped en las últimas", se puede leer en uno de los comentarios.

Los puntos de luz, 'brillan' por su ausencia en La Canaleja.

Durante 2010, la junta local de gobierno aprobó la adjudicación provisional de las obras de 'Equipamiento deportivo municipal en La Canaleja' financiadas con cargo al Fondo Estatal para el empleo y la Sostenibilidad Local-gobierno de España, con un millón de euros, obras que se ejecutaron dotando a la zona de unas modernas instalaciones deportivas que con el paso de los años se han degradado.

Una torreta de luz, sin luz.

Los usuarios piden una solución para una instalación deportiva en la que entrenan varios clubes de cantera de la ciudad y en la que también disputan sus partidos de competición.