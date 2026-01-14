El PSOE de Jerez denuncia que los trabajos de mejora en el campo de fútbol de San Telmo llevan dos meses parados

Los portavoces del grupo municipal socialista, José Antonio Díaz, y Jesús Alba, han atendido las peticiones de los padres y madres de los usuarios y clubes deportivos del campo de fútbol de San Telmo, unas instalaciones deportivas cuyas obras de renovación del césped artificial "permanecen paralizadas desde hace casi dos meses".

En este sentido, el portavoz socialista ha recordado que “ya lo advertimos en el pleno municipal cuando consideramos que el presupuesto destinado al proyecto de mejora del campo de fútbol de San Telmo era claramente insuficiente. Y ahora, el tiempo nos da la razón: la paralización de las obras. No hay actividad ni empresa constructora en las instalaciones deportivas”.

Por su parte, el viceportavoz Jesús Alba ha denunciado la actitud del ejecutivo local afirmando que “el gobierno de Pelayo no escucha ni atiende a los vecinos y desprecia las observaciones constructivas de la oposición. Sin embargo, las consecuencias de su gestión improvisada son difíciles de ocultar porque están a la vista de todos: no hay maquinaria, no hay actividad, no hay avances en las obras de mejora del campo de fútbol de San Telmo. Estamos ante otra chapuza del gobierno de Pelayo”.

“¿Para qué está la alcaldesa? ¿Para subir los impuestos? ¿Para qué está recaudando más? ¿Para no invertir en mejoras para los vecinos y vecinas de Jerez?”, se preguntan los concejales socialistas, que denuncian que “el incremento de ingresos por la subida de impuestos de Pelayo no se está traduciendo en inversiones ni en mejoras para los barrios de Jerez ni para los jerezanos y jerezanas”.

“El gobierno de Pelayo no hace proyectos, hace chapuzas como está pasado ahora mismo con las obras paralizadas en el campo de fútbol de San Telmo, una situación que preocupa a las madres y padres de los usuarios y clubes deportivos que no pueden desarrollar sus actividades en estas instalaciones públicas. Las obras no hay que presentarlas, hay que ejecutarlas y acabarlas”, añade Jesús Alba.

Por todo ello, los socialistas exigen que el gobierno local “espabile” y que en primer lugar "dé las debidas explicaciones a los padres, madres de los usuarios y a los clubes deportivos sobre la paralización de estas obras. Y en segundo lugar, busque el dinero necesario que permita concluir este proyecto con la calidad que merecen los usuarios y usuarias de estas instalaciones deportivas de la zona sur".