La valentía de Tom Crabbe conquista Pozoblanco y acerca a Iván Romeo al triunfo final en la Vuelta a Andalucía

Pozoblanco fue territorio de audaces. En una etapa rápida, nerviosa y táctica, el belga Tom Crabbe (Flanders-Baloise) se impuso en la cuarta jornada de la 72ª Vuelta a Andalucía tras 166 kilómetros entre Montoro y la localidad cordobesa. El joven velocista, de apenas 20 años, confirmó su explosión en este inicio de temporada al batir en el esprint a especialistas consolidados y sumar su segunda victoria en un febrero inolvidable.

La etapa arrancó con movimiento desde la salida neutralizada. El francés Geoffrey Bouchard (TotalEnergies), el español Nil Gimeno (Kern Pharma) y el italiano Luca Cretti (MBH Bank CSB Telecom) formaron la escapada del día en el kilómetro 8. Su ventaja creció con rapidez hasta rozar los dos minutos antes de coronar el Alto de Españares, única dificultad montañosa de la jornada y de segunda categoría. Allí, Bouchard pasó en cabeza, mientras el pelotón gestionaba diferencias sin alarmas.

La calma se mantuvo hasta los últimos 50 kilómetros, cuando los equipos con intereses en la general comenzaron a tensar el ritmo. El Uno-X Mobility y el Movistar Team asumieron responsabilidades, conscientes de que la diferencia entre el líder Iván Romeo y el noruego Andreas Leknessund era de apenas siete segundos. El “Kilómetro de Oro”, con tres esprints bonificados en mil metros, elevó la tensión. Sin embargo, pese a los intentos de corredores como Romain Grégoire o Johannes Kulset, la clasificación no sufrió cambios significativos.

Con la fuga neutralizada a 28 kilómetros de meta, la resolución quedó en manos de los equipos de velocistas. Hubo un último intento protagonizado por Tim Wellens (UAE Team Emirates), Christophe Laporte (Team Visma) y Marcin Budzinski, pero el pelotón no concedió margen. Todo quedó listo para la volata en las calles de Pozoblanco.

La valentía de Crabbe

Ahí emergió la valentía de Crabbe. El belga lanzó su esprint con determinación, sin complejos ante nombres de mayor palmarés. Superó al potente Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) y al francés Sandy Dujardin (TotalEnergies), con el español Álex Aranburu (Cofidis) a continuación. Fue un triunfo de autoridad, construido desde la lectura táctica y la sangre fría.

Para Iván Romeo, la jornada resultó positiva. El vallisoletano del Movistar Team mantuvo el maillot de líder por tercer día consecutivo y afrontará la última etapa con siete segundos sobre Leknessund y cerca de cincuenta respecto a Christophe Laporte. La derrota de otros aspirantes en las bonificaciones refuerza su posición antes del decisivo recorrido final.

Irrupción El corredor del Flanders-Baloise firma su segunda victoria del mes en la Ruta del Sol, en una jornada marcada por la fuga temprana y el control de los favoritos a la general

La quinta y última etapa, entre La Roda de Andalucía y Lucena, presenta un perfil propicio para la batalla. Las dos ascensiones consecutivas al Alto de la Primera Cruz, de segunda categoría y muy próximas a meta, invitan a los movimientos ofensivos. Con bonificaciones en juego y diferencias mínimas, la emoción está garantizada.

Mientras tanto, el nombre propio del día es Tom Crabbe. Formado en la pista y con pasado en el judo durante su infancia, el belga está firmando una irrupción fulgurante en el pelotón profesional. Tras estrenarse este mes en la Étoile de Bessèges, suma ahora un triunfo de prestigio en la Ruta del Sol. Potente, decidido y competitivo, representa una nueva generación de velocistas belgas capaces de rendir en escenarios exigentes.

Pozoblanco fue testigo de su confirmación. Lucena dictará sentencia sobre la general, pero la etapa cordobesa ya tiene dueño: la ambición de un joven que no esperó su turno para ganar.