Los veteranos del Xerez CD y Real Betis se enfrentan en La Granja

El Complejo Deportivo La Granja acogerá mañana a partir de las 12 horas el partido entre los equipos de veteranos del Xerez Club Deportivo y del Real Betis Balompié, a beneficio de la ‘Asociación de Quilomicronemia Familiar’. La jornada solidaria comenzará en la previa del partido, concretamente a las 10:30 horas, con actividades de animación y musicales, así como con una ‘barra solidaria’, para conseguir fondos a favor de la investigación de ‘enfermedades raras’ del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA).

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, ha agradecido el trabajo de la presidenta de la asociación, Rosa Pérez, así como a Antonio Torres, como representante del Veteranos Xerez CD, y al equipo de veteranos del Real Betis “por su esfuerzo en el día a día por visibilizar la causa que nos reunirá mañana en La Granja, con el objetivo de una convivencia cuyos fondos serán destinados a la investigación para el tratamiento de la Milomecrenia. Por ello hacemos nuevamente un llamamiento a la ciudadanía para que participe asistiendo al evento, a las actividades previas y al partido, que tiene el atractivo de ver de nuevo en el terreno de juego a jugadores que fueron referencia en sus clubes, demostrando así el corazón solidario que tiene nuestra ciudad”.

En este sentido, Sampalo ha recordado la sensibilidad y compromiso del Ayuntamiento en la colaboración con actividades benéficas a favor de las ‘enfermedades raras’. Como explicó con motivo de la presentación del evento hace unas semanas, la Junta de Andalucía ha presentado a comienzos del presente año el Plan de Atención a Personas Afectadas con Enfermedades Raras en Andalucía (PAPER) que recoge 109 medidas “para atender las situaciones atípicas y difíciles derivadas de las enfermedades raras y ultra raras”.

La asociación que preside Rosa Pérez atiende las necesidades de una enfermedad considerada además ‘ultra rara’, lo que significa que afecta a una persona de cada un millón. La detección de la enfermedad suele producirse una vez se suele pasar de los 40 años y su detección se realiza por análisis genético. Provoca niveles de triglicéridos (tipo de grasa) muy altos que pueden ocasionar brotes de pancreatitis, que en los casos más agudos puede provocar el fallecimiento, por lo que cada brote significa una situación muy delicada en los afectados.

El actual tratamiento provoca que descienda el nivel de plaquetas y numerosos pacientes, según ha explicado Rosa Pérez, se ven obligados a abandonarlo, por lo que se confía en que otros ensayos clínicos prosperen para mejorar la calidad de vida de los pacientes con otro tratamiento, de ahí la importancia de actividades benéficas como ésta para la generación de fondos. La asociación cuenta con la página www.quilomicronemiafamiliar.com a través de la cual se puede conocer la realidad de tal enfermedad y su afectación.

En cuanto al partido, se ha confirmado la presencia de jugadores del Xerez CD de distintas épocas, entre los que se encuentran Quique Romero, Antonio Poyatos, Fernando Román, Julito Pineda, Juan Pedro Ramos ‘el Pirata’, con Antonio Torres como entrenador. El conocido ex jugador del Real Betis Joaquín ha apoyado en redes sociales la causa animando a la participación ciudadana.