Todas las etapas de la Vuelta España 2026

De Mónaco a Granada, la Vuelta 2026 ofrece montaña, una crono larga y alicientes diarios

Mapa completo del recorrido de la Vuelta / M. H.
M. H.

17 de diciembre 2025 - 20:56

22 ago 1ª Mónaco-Mónaco 9 CRI

23 ago 2ª Mónaco-Manosque 215 Ondulada

24 ago 3ª Gruisan-Font Romeu 166 Final alto

25 ago 4ª Andorra La Vella-Andorra La Vella 104 Montaña

26 ago 5ª Falset-Roquetes 171 Llana

27 ago 6ª Alcossebre-Castellón 176 Media Montaña

28 ago 7ª Vall D'Alba-Valdelinares 149 Final alto

29 ago 8ª Puçol-Xeraco 168 Llana

30 ago 9ª La Vila Joiosa. Alto Aitana 187 Final alto

31 ago Jornada de descanso

1 sep 10ª Alcaraz-Elche de la Sierra 184 Media Montaña

2 sep 11ª Cartagena-Lorca 156 Llana

3 sep 12ª Vera-Calar Alto 166 Final en alto

4 sep 13ª Almuñécar-Loja 193 Media montaña

5 sep 14ª Jaén-Sierra de La Pandera 152 Final en alto

6 sep 15ª Palma del Río-Córdoba 181 Ondulada

7 sep Jornada de descanso

8 sep 16ª Cortegana-La Rábida-Palos Frontera 186 Ondulada

9 sep 17ª Dos Hermanas-Sevilla 189 Llana

10 sep 18ª Puerto de Sta. María-Jerez 32 CRI

11 sep 19ª Vélez Málaga-Peñas Blancas 205 Final en alto

12 sep 20ª La Calahorra-Collado del Alguacil 187 Final en alto

13 sep 21ª Granada-Granada 99 Ondulada

